Закрытый на 60 лет Каслинский чугунный павильон в музее на Урале открыли для посетителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Вход в уникальный Каслинский чугунный павильон, который экспонировался на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году и был закрыт в 60-е годы ХХ века, вновь открылся для посетителей на обновленной экспозиции о развитии художественного литья из чугуна на Урале. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

"Мы кардинально обновили нашу главную постоянную экспозицию "Уральского художественного литья из чугуна XIX - XX веков" <…>. Главным событием нового пространства стала возможность зайти в Каслинский чугунный павильон, внутри которого расположилась информационная зона, рассказывающая об истории создания шедевра и его реставрации. Примечательно, что посетители могли посмотреть павильон внутри лишь в 1960-е годы, но потом доступ в него для широкой публики был закрыт", - рассказали в музее.

Завсектором по связям с общественностью ЕМИИ Яна Шляхецкая пояснила ТАСС, что вход был закрыт из соображений безопасности как самого экспоната, так и находящихся внутри него предметов, а также в целях сохранности покрытия - напольных чугунных плит. "Сейчас есть специальное покрытие", - добавила сотрудник музея.

Новая постоянная экспозиция, которая включает в себя более 260 произведений, содержит подробные аннотации, дополненные архивными фотоматериалами по истории уральских заводов, информацией о технологических процессах, формировании местной скульптурной школы и работе художественного производства в советский исторический период. Выставка состоит из нескольких тематических блоков, последовательно рассказывающих о появлении и развитии художественного литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков.

Чугунный павильон был изготовлен на Каслинском заводе по проекту петербургского архитектора Е. Е. Баумгартена в качестве выставочной витрины Кыштымского горного округа для Парижской Всемирной художественно-промышленной выставки 1900 года. Выполненный в неорусском стиле чугунный дворец поразил французскую столицу своим декоративным великолепием и совершенством, а Кыштымский горный округ был удостоен высших наград в номинации "приготовление металлических изделий".