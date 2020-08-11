Газификацию 2,5 тыс. домов в Свердловской области завершат в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. домов в Свердловской области будут подключены к сетевому природному газу в 2020 году. Всего на эти цели будет потрачено 344 млн рублей, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.

"Полностью завершить работы и ввести газопроводы в эксплуатацию планируется до конца ноября. Благодаря этому технический доступ к сетевому природному газу получат 2 500 домов, качественно улучшить условия своего проживания смогут свыше восьми тысяч уральцев", - привели в департаменте слова первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова.

По его словам, в 2020 году на газификацию территорий из регионального бюджета выделено 344 млн рублей. Почти 60% из них направлено на строительство десяти новых проектов газоснабжения. Всего с переходящими объектами прошлого года по ним планируется ввести в эксплуатацию около 90 километров сетей в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в 2019-2023 годах в Свердловской области на развитие газовой отрасли планируется привлечь свыше 8 млрд рублей, построить около 1 240 км внутрипоселковых и более 109 км межпоселковых газопроводов, впервые подвести газ к 12 населенным пунктам.