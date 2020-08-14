В Югре отменили особый противопожарный режим

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа отменили особый противопожарный режим в связи с нормализацией ситуации в лесах Югры. Об этом сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

"В Югре отменен особый противопожарный режим. Решение принято с учетом снижения количества регистрируемых лесных пожаров, изменения погодных условий. Напомню, на всей территории автономного округа действие особого противопожарного режима было введено 6 июля", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По данным департамента, на утро пятницы на территории автономного округа действовало два лесных пожара на территории Самаровского лесничества площадью 52 га, из них локализован один площадью 12 га.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев 12 августа сообщал журналистам, что на мероприятия по тушению лесных пожаров в Югре в 2020 году израсходован 641 млн руб., в том числе из бюджета Югры - 96 млн руб. Замглавы ХМАО отметил, что общая площадь природных пожаров в регионе в 2020 году превысила 104 тыс. га.

13 августа исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов сообщал ТАСС, что с начала пожароопасного периода 95% очагов огня в лесу возникли из-за грозовых разрядов, 5% - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.