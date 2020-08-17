Суммарная площадь лесных пожаров в ХМАО в 2020 году достигла почти 130 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2020 году составила почти 130 тыс. га. Об этом в понедельник сообщается на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 17 августа на территории автономного округа [с начала пожароопасного периода в 2020 году] зарегистрировано 465 лесных пожаров на площади 129,5 тыс. га", - сказано в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, все природные пожары потушены в регионе за минувшие сутки. "Действующих пожаров [на утро понедельника] в Югре нет. Они ликвидированы за прошедшие сутки на площади 97,1 га", - сказал собеседник агентства.

С июля в Югре ежедневно фиксировались лесные пожары. По данным властей Югры, с начала пожароопасного периода 95% очагов огня в лесу региона возникли из-за грозовых разрядов, 5% - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

14 августа власти ХМАО отменили особый противопожарный режим в связи с нормализацией ситуации в лесах Югры. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщал журналистам, что на мероприятия по тушению лесных пожаров в 2020 году израсходован 641 млн руб., в том числе из бюджета Югры - 396 млн руб.