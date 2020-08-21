В Югре двоих последователей "свидетелей Иеговы" отпустили под подписку о невыезде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемые в создании на территории региона религиозной ячейки "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"На период следствия они отпущены на подписку о невыезде", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей ХМАО за создание на территории городов Югорска и Советского организации, пропагандирующей идеологию "свидетелей Иеговы". Они подозреваются по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

По данным СУ СКР по ХМАО, с 6 сентября 2017 года по 18 августа 2020-го подозреваемые организовали деятельность местной религиозной организации на территории городов Югорска и Советского, пропагандирующей идеологию "сидетелей Иеговы". Мужчины, осуществляли руководство деятельностью данной структуры, контроль за ее участниками, организовывали распространение экстремистской литературы, вербовку новых членов из числа местных жителей, конспиративные сборы для проведения религиозных обрядов и проповедей, совместного изучения экстремистской литературы и идеологии, осуществляли сбор и распределение денежных средств на нужды организации. У подозреваемых изъяты средства связи, экстремистская литература и листовки.

В феврале 2019 года были ликвидированы ячейки организации в Сургуте и Урае.