Дело водителя, который сбил трех пешеходов на Урале, направили на новое рассмотрение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил приговор Владимиру Пузыреву, сбившему в ноябре 2018 года в центре Екатеринбурга трех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка. Дело отправлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Владимиру Пузыреву, водителю автомобиля Honda CR-V, сбившему на тротуаре на ул. Фурманова трех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка, отменен. Дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда", - сообщили в облсуде, уточнив, что мера пресечения в виде содержания под стражей Пузыреву продлена.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 20 марта приговорил Пузырева к шести годам и шести месяцам колонии. Он признан виновным по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. В пользу потерпевших с виновного взыскан моральный вред в размере 3,4 млн рублей.

ДТП произошло утром 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге, автомобиль Honda CR-V выехал на пешеходную зону и сбил людей. В результате ДТП трое пешеходов пострадали, среди них был двухлетний ребенок. Все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, ребенок был в коме.