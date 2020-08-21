{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело водителя, который сбил трех пешеходов на Урале, направили на новое рассмотрение

Инцидент произошел в центре Екатеринбурга в ноябре 2018 года
Место ДТП на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге, 14 ноября 2018 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Место ДТП на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге, 14 ноября 2018 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил приговор Владимиру Пузыреву, сбившему в ноябре 2018 года в центре Екатеринбурга трех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка. Дело отправлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

На эту тему

"Приговор Владимиру Пузыреву, водителю автомобиля Honda CR-V, сбившему на тротуаре на ул. Фурманова трех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка, отменен. Дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда", - сообщили в облсуде, уточнив, что мера пресечения в виде содержания под стражей Пузыреву продлена.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 20 марта приговорил Пузырева к шести годам и шести месяцам колонии. Он признан виновным по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. В пользу потерпевших с виновного взыскан моральный вред в размере 3,4 млн рублей.

ДТП произошло утром 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге, автомобиль Honda CR-V выехал на пешеходную зону и сбил людей. В результате ДТП трое пешеходов пострадали, среди них был двухлетний ребенок. Все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, ребенок был в коме.

Теги
РоссияСвердловская область
Первый в Югре мобильный технопарк для пенсионеров начнет работу в 2020 году
В нем будут обучать работе с фоторедакторами, интернет-сервисами, VR-технологиями
Читать полностью