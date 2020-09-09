В Екатеринбурге арестовали бразильца, обвиняемого в преступлениях на родине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 30 суток гражданина Бразилии Эдуарду Фаузи, обвиняемого на родине в нападении на продюсерскую студию "Порта дус фундус" в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года, сообщила в среду пресс-служба суда.

"Эдуарду Фаузи обвиняется властями Бразилии в совершении особо тяжких преступлений. В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва, разыскивался по линии Интерпола. На днях был задержан в Ленинском районе Екатеринбурга", - говорится в сообщении суда.

Как сообщала в пятницу газета Globo, Бразилия направит в Россию по дипломатическим каналам запрос об экстрадиции Фаузи.

Пять человек напали на продюсерскую студию "Порта дус фундус" в Рио-де-Жанейро ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Находившийся в это время на объекте охранник смог самостоятельно потушить возгорание. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Причиной агрессии стал выпуск творческим коллективом студии, специализирующейся на юмористическом жанре, короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем.

Бразильские правоохранительные органы считают одним из нападавших Эдуарду Фаузи. Он единственный не скрывал лицо во время нападения, что позволило опознать его по видеозаписям.