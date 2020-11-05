Коечный фонд крупнейшего инфекционного госпиталя Югры вырос с лета почти в пять раз

"В Сургутской окружной клинической больнице, самом крупном инфекционном госпитале округа, увеличен коечный фонд со 190 коек, которые были летом, до 900. Это связано с ростом заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Если в начале октября регистрировалось около 50 обращений в сутки, из них 20-25 пациентов госпитализировались, то сегодня фиксируется значительный ежесуточный прирост. Так, например, 30 октября в приемное отделение обратились 142 человека, из них 78 человек госпитализированы в стационарные отделения", - сказано в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличили коечный фонд Сургутской окружной клинической больницы, крупнейшего инфекционного госпиталя региона, почти в пять раз с лета - до 900 коек. Это связано с ростом числа новых больных с коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг пресс-служба департамента здравоохранения Югры.

По данным пресс-службы, ранее пациенты госпитализировались только в инфекционный корпус, где было организовано три круглосуточных поста для приема пациентов. В настоящее время открыто дополнительное приемное отделение с двумя врачебными постами в терапевтическом корпусе, также работают два компьютерных томографа. Один из них работает в круглосуточном режиме для обследования пациентов с коронавирусной инфекцией. "Для оказания помощи пациентам с COVID-19 привлечены врачи всех специальностей: хирурги, онкологи, гастроэнтерологи, ревматологи. Все специалисты прошли дополнительное обучение и успешно оказывают медицинскую помощь. В наше лечебное учреждение госпитализируются пациенты средней степени тяжести и в тяжелом состоянии", - приводятся в сообщении слова главврача Сургутской окружной клинической больницы Галины Шестаковой.

Ранее директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что власти ХМАО увеличили число коек для лечения пациентов с коронавирусом до рекордных за все время распространения инфекции более 3,2 тыс. Из них было занято более 2,2 тыс.

Рост заболеваемости в Югре зафиксирован с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 4 ноября зарегистрировано 29 043 случая заражения коронавирусной инфекцией, 261 человек умер, 24 530 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта, последний раз был продлен до 1 января 2021 года, но только для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.