В епархии считают признание бывшего схимонаха Сергия священником соучастием в расколе

"Признание Николая Васильевича Романова священнослужителем после лишения его сана и отпадения его от церкви обозначало бы соучастие в его преступлениях, а значит, навлекало бы на сторонников раскола одинаковое с расколоучителем прещение (церковного дисциплинарного наказания - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В епархии уточнили, что Русская православная церковь (РПЦ) не запрещает частные встречи и беседы. "Не препятствуя частным контактам, церковь одновременно с этим категорически запрещает любое церковно-каноническое общение и единение в таинствах с теми, кто не принадлежит к единой, святой, соборной и апостольской церкви. Это особенно касается тех, кто призван Богом к служению единству церкви в священном сане, числу которых принадлежал и протоиерей Георгий Бусыгин", - пояснили там.

3 ноября в Екатеринбургской епархии сообщили, что настоятель и председатель приходского совета прихода святой блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении на время следствия церковного суда. 6 ноября был назначен новый настоятель - иерей Владимир Гливинский, который несмотря на попытку захвата храма сторонниками Романова, приступил к своим обязанностям.

"После отлучения от церкви Романова протоиерей Георгий Бусыгин должен был оберегать свою паству. <...> Но в Екатеринбургскую епархию стала поступать информация от прихожан храма, <...> о том, что сам протоиерей Георгий продолжил относиться к Романову как к священнослужителю и члену церкви, не препятствовал подобному отношению и своим духовным чадам", - пояснили в митрополии, отметив, что им известны теплые отношения между Бусыгиным и Романовым.

Романов был запрещен в служении в конце мая после нарушения запрета на чтение проповедей, он также был лишен права ношения наперсного креста, позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, 19 октября патриарх утвердил это решение. Также запрещены в служении и лишены сана были сослужившие Сергию священники монастыря.