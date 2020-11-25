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Электроснабжение восстановили в Первомайском районе Владивостока

Там проживает более 60 тыс. человек
© Юрий Смитюк\ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) подали электричество в остававшийся без света семь дней район Чуркин (в Первомайском районе), сообщает пресс-служба ДРСК.

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"Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей района Чуркин, в котором проживает более 60 тыс. жителей. В настоящее время восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района", - говорится в сообщении.

Энергетики установили три новые опоры 110 кВ, смонтировали почти километр провода. Как отметили в компании, для такого объема работ и неблагоприятных погодных условий все было сделано в рекордно короткие сроки.

В настоящее время электроснабжение континентальной части Владивостока полностью восстановлено. Без электричества остаются потребители только на острове Русский в нескольких поселках в зоне ответственности АО "Оборонэнерго". Начать их подключение планируется в среду.

В новость были внесены изменения (03:54 мск) - добавлены подробности

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