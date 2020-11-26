Чай и сопереживание. Как жители Приморья помогают друг другу после ледяного дождя

В результате непогоды в регионе дома в 73 населенных пунктах, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без тепла, воды и света

Прошедший в Приморском крае в конце прошлой недели ледяной дождь стал самым мощным в новейшей истории региона. Даже главный приморский синоптик Борис Кубай признался, что не помнит чрезвычайной ситуации подобного масштаба за последние 30 лет. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. Пока в городах и селах не было света, тепла и воды, жители края помогали друг другу пережить последствия разгула стихии. Волонтеры Артема Одним из серьезно пострадавших от стихии стал 200-тысячный город Артем. Здесь без электричества, воды и тепла остались многоквартирные и частные дома. В них, конечно, живут и пенсионеры, и многодетные семьи, и одинокие матери. Именно к таким людям домой в течение всех дней с начала ЧС приезжала с самыми необходимыми вещами директор местной аптеки Елена Кубарева. "Я сама живу в поселке Кневичи (относится к Артему — прим. ТАСС), здесь открыла аптеку и даже в обычное время стараюсь помогать односельчанам, если они обращаются, — привожу кому надо продукты, воду. Так что, учитывая этот опыт, вопроса о том, что я могу сделать во время, когда нет света, не стояло. Первые пару дней просто возила кому нужно воду из аптеки или из своего колодца. Потом от администрации мы получили газовые баллоны, печки, опять же воду, уже в бутылках, и начали с другими волонтерами отвозить по домам", — рассказала ТАСС собеседница. Елена помогла семьям с маленькими детьми, одиноким пенсионерам. Работали, говорит женщина, с утра до ночи, и были случаи, когда в темное время приходилось уезжать, если хозяева боялись открывать ворота. Помогать не адресно, а сразу всему поселку Кневичи в этот трудный период вышел и местный фермер Илья Волощенко. Вместе с другими добровольцами и энергетиками он убирал упавшие деревья с линий электропередачи.

Описание Монтаж опоры линий электропередач, разрушенной ледяным дождем © Юрий Смитюк/ТАСС

"Не могу даже подсчитать, сколько участков мы за три дня очистили. Работали весь световой день, и таких, как я, добровольцев было много, всем хотелось побыстрее вернуть электричество. Со своей фермы я пригнал дополнительно и технику — кран с люлькой, а также бензопилу", — поделился фермер. Владивосток сочувствующий Больше всего разрушений, оборванных проводов и отключений от коммунальных услуг непогода принесла во Владивосток, где без света почти на неделю остался огромный Первомайский район на 150 тыс. жителей. Еще больше горожан в разное время были лишены тепла и воды. Среди них были те, кто не просил помощи, а готов был ее оказать другим. Так, жительница района Чуркин (в Первомайском районе) Юна Надина решила, что нужно не сидеть в пустом доме без света, а идти раздавать нуждающимся соседям горячие обеды, газ и воду на полевой кухне, которую недалеко от ее дома организовали военные. "Я сейчас не работаю, так что у меня есть время, и я понимаю, что могу его с пользой потратить. К тому же катастрофические мысли, которые приходят дома в это время, — это еще хуже отсутствия электричества или воды. А когда выходишь к людям, помогаешь им, то видишь, что ты не одна такая, и видишь реальную помощь. Хотя при этом я делаю довольно простые вещи", — рассказала ТАСС Юна Надина. Стоять на улице целый день, конечно, холодно, призналась женщина, и к вечеру у нее уже подмерзали ноги. Но ведь тем, кто стоит за горячей едой, тоже холодно, и от этого хочется помочь как можно большему количеству соседей, сделать это как можно быстрее. Это, говорит собеседница, сильно мотивирует. А вот у предпринимателя Сергея Кораблева в доме свет не выключали все это время, но и он не остался в стороне от общей беды, дав объявление в местный паблик о готовности помочь другим горожанам. "У меня свой бизнес, так что работа позволяет не сидеть на одном месте, вот и решил объявить, что могу помочь кому-то, отвезти-привезти что нужно. Правда, за все время ко мне обратились лишь дважды. Сначала одна женщина попросила проведать ее дочь с двумя детьми, которая "замерзала" на Чуркине. Я приехал к ней, и оказалось, что у девушки сел телефон и в машине кончился бензин, так что она не могла позвонить маме. От помощи моей она, кстати, отказалась, только маме отзвонилась с моего телефона", — рассказал Сергей.

Описание Из-за непогоды без света остались несколько тысяч жителей города © Юрий Смитюк/ТАСС

На втором вызове его ждала мать с маленькими детьми, которых надо было доставить на Снеговую падь. Их он довез с удовольствием и с включенной на максимум печкой. Другая неравнодушная жительница города Ника Цой, которой также повезло со светом и теплом, смогла помочь нескольким десяткам горожан. После ее объявления в соцсетях к ней домой до вчерашнего дня продолжали приходить семьи с детьми в поисках возможности принять душ и поесть горячей пищи. "Я решила дать объявление после того, как на улице увидела плачущую девушку в годовалым ребенком, которая по телефону говорила, что не знает, что ей теперь делать. У меня до сих пор живет другая мама с ребенком, им только сегодня ночью дали свет, и они собираются наконец вернуться домой. Всего ко мне за это время пришло, наверное, около 40 человек и в основном просили дать возможность помыться и что-то приготовить", — рассказала Ника. Принять такое количество нуждающихся ей позволило то, что в квартире она живет одна с кошкой Багирой, которая от обилия гостей ожидаемо испытала небольшой стресс. Топливо для цветов Не только люди оказались в опасности во время отключения энергосистемы в городе в первые дни после ледяного дождя. Уникальная коллекция из порядка 3 тыс. видов оранжерейных растений в Ботаническом саду Владивостока, являющемся научным институтом в составе Дальневосточного отделения РАН, имела все шансы не пережить ЧС.

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"Свет у нас отключился 18-го числа, а поскольку мы давно перешли с угольного на электрическое отопление оранжереи, пришлось в срочном порядке расконсервировать и запускать угольные котлы. В течение нескольких часов это было сделано, небольшой запас угля у нас тоже был, но топливо для генератора, который обеспечивал работу насосов, кончалось очень быстро. А поскольку начались еще и проблемы с банковской связью, мы не могли ни принять пожертвования в виде денег, ни закупить на них бензин", — рассказал директор Ботанического сада Павел Крестов. Руководство института обратилось к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой привезти, кто может, "живой" бензин для генератора. И активность горожан удивила работников сада. За время, пока не было света, для генератора привезли до 200 литров топлива. "Вместе с работой наших техников это позволило сохранить коллекцию. Растения в теплицах, судя по всему, даже не почувствовали изменений", — отметил Крестов. Обитаемый Русский остров На Русском острове, который является частью Владивостока и тоже попал в зону ЧС, ситуация осложнилась еще и закрытием автомобильного вантового моста, связывающего территорию с континентальной частью города. Это стало большой неожиданностью не только для жителей острова, но и для студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые оказались заперты пусть и в относительно благополучном кампусе. Чтобы понизить градус напряжения, команда студентов-архитекторов решила поднять настроение товарищам, оказавшимся в вынужденном заточении, и провести небольшой зимний фестиваль. "Решили провести что-то вроде фестиваля, просто вытащить ребят, чтобы они не сидели в своих четырех стенах. Хотя ситуация в кампусе в целом нормальная, были и свет, и вода, и тепло, но напряжение из-за невозможности уехать в город чувствовалось. Мы достали нашу старую идею с преображением парковки и реализовали ее в новом месте кампуса. Площадь перед главным корпусом превратили в эдакий парк с интересными локациями, фотозонами, пространством для игр и прогулок. Отдельно вынесли участок для игры в снежки, рядом устроили снежную горку, а с помощью опытных вожатых студотрядов организовали и спортивную зону, которая постепенно стала общим местом молодежной тусовки", — объяснил один из студентов Руслан Полынский.

Описание Пока мост закрыт, на острове Русский открыли паромную переправу © Виктор Гохович/ТАСС