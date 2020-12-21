Во Владивостоке сняли введенный в ноябре из-за ледяного дождя режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный во Владивостоке 19 ноября из-за последствий ледяного дождя, снят в понедельник. Глава города Олег Гуменюк подписал соответствующее постановление, сообщается в телеграм-канале администрации Владивостока.

"Режим чрезвычайной ситуации, объявленный во Владивостоке 19 ноября в связи со сложной обстановкой в результате циклона, снят сегодня, 21 декабря. Соответствующее постановление подписал глава краевого центра Олег Гуменюк", - говорится в сообщении.

Региональный режим ЧС, введенный в Приморье 20 ноября после циклона с ледяным дождем, сняли 10 декабря.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения.