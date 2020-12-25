Мишустин ознакомился с процессом производства вакцины "Спутник V" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Там Мишустин ознакомился с процессом производства вакцины и препаратов, применяемых при COVID-19.

Мишустин отдельно остановился у лабораторий, в которых работают над масштабированием выпуска препаратов для профилактики и терапии COVID-19.

Председателю правительства показали в том числе производственную линию лекарственного средства "Левилимаб", которое используется для купирования цитокинового шторма - одного из наиболее тяжелых осложнений при коронавирусе. Цитокиновый шторм представляет собой мощнейший воспалительный процесс, порожденный чрезмерно активной реакцией иммунитета на инфекцию. Сегодня он считается одной из главных причин смерти пациентов с коронавирусом.

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Также премьер ознакомился с тем, как ведется производство вакцины "Спутник V" в промышленном масштабе. Ему показали участок, где происходит наработка двух компонентов препарата. Далее глава российского кабмина посетил помещение, где проводится фасовка и упаковка готовых флаконов с вакциной. В одной ампуле находится пять доз препарата.

О поддержке производителей вакцин

В ходе посещения центра компании "Биокад" Мишустин также отметил, что правительство России продолжит оказывать поддержку производителям российских вакцин от коронавируса.

"Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний - производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства", - сказал глава кабмина.

"Наша задача сейчас - масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить ей все регионы нашей страны", - добавил премьер.

Мишустин рассказал, что выпущенный в научно-производственном центре в Стрельне препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны. "Термоконтейнеры с вакциной проделают путь в тысячи километров, чтобы сохранить в первую очередь здоровье людей и, конечно, защитить их от коронавирусной инфекции. Важно последовательно расширять объемы производства на этой площадке и в полной мере задействовать потенциал вашей компании", - заявил Мишустин.

Он отметил, что работа на предприятии идет практически без перерывов, и поблагодарил за это коллектив центра.

О "Биокаде"

"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.

21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.

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