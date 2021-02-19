В Керчи и трех районах Крыма введут режим ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке Крыма. Движение по части трассы "Таврида" из-за снегопада будет перекрыто с 15:30, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" вице-премьер региона Евгений Кабанов.

В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. С утра пятницы из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.

"У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим. ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается", - сказал Кабанов.

Он добавил, "что нормативного объема техники для уборки уже недостаточно". "Поэтому было принято решение, что в 15:30 мы закрываем движение по трассе "Таврида" от Белогорска до Керчи в полном объеме, дабы не увеличить транспортный поток", - отметил вице-премьер региона.

Кабанов уточнил, что движение по участку трассы "Таврида" от Симферополя до Белогорска также будет ограничено. "То есть жители Белогорска в нынешних погодных условиях смогут доехать до своего дома, до Белогорска. Работать дорога от Симферополя до Белогорска будет только для жителей города Белогорска", - пояснил Кабанов.

Ограничения движения на Крымском мосту сохранятся еще 4-5 часов, пока не завершится расчистка от снега трассы "Таврида", сообщил он.

"Есть договоренность с Упрдор "Тамань", в ведении которой находится Крымский мост, что пока наша трасса "Таврида" не будет приведена в нормативное состояние по проходимости, Крымский мост открываться не будет. Я думаю, что в ближайшие 4-5 часов точно мост будет закрыт", - сказал Кабанов.

По данным властей Крыма, к ликвидации последствий снегопада в регионе привлечено более 194 человек и 60 единиц техники. Вдоль трассы "Таврида" подготовлены 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3 300 человек. К развертыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России.

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