"Лукойл-Коми" 19 мая начнет установку защитных бонов на реке Печора

ТАСС, 18 мая. Попадания нефтесодержащей жидкости в реку Печора после разлива на реке Колва оказались минимальными, в виде единичных капель. Для их сбора "Лукойл-Коми" с завтрашнего дня начнет устанавливать боновые заграждения, сказал губернатор Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям региона, которое размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте" .

По словам главы региона, на сегодняшний день в ликвидации последствий разлива участвуют 209 человек, очистка водоема идет с помощью 22 лодок, двух катеров, задействовано восемь барж. Ликвидаторам удалось уже собрать более 100 т загрязненного грунта, в том числе льда и кустарника.

Облет акватории Колвы на вертолете показал отсутствие пятен нефти, отметил Уйба. Тем не менее, "единичные нефтяные вкрапления" все же попали в реку Печора в районе села Мутный материк.

"Поэтому с завтрашнего дня вдоль береговой линии начинают разворачивать боновые заграждения с тем, чтобы даже эти мелкие включения попытаться собрать", - сказал Уйба. При этом губернатор отметил, что "более серьезных мероприятий тут больше не требуется". По его словам, боновые рубежи очистки, установленные на реке Колва в первые дни после разлива, свою функцию выполнили, "поэтому на Печору попадают уже единичные нефтесодержащие капли".

Признаки нефтеразлива зафиксировали в Коми 11 мая, когда на реке Колва появились нефтяные пленки. В ситуации ледохода для сбора нефтесодержащей жидкости использовали не только боновые заграждения, но и баржи, искусственные затоны. Всего установлено 2 500 км боновых заграждений, говорил ранее губернатор.

Причиной нефтеразлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы, в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). По данным главы Росприроднадзора, площадь загрязненных земель из-за аварии - порядка 1,3 га, на грунт "пролились" около 100 тонн, из них девять тонн попали в реку.