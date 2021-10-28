Жизнь после ковида. О последствиях болезни и эффекте реабилитации маленьких пациентов

"Четыре месяца назад Ваня переболел ковидом. Болел серьезно, мы пережили все — нам пришлось полежать в госпитале, начиналось все как обычная простуда, спасибо врачам, они нас быстро поставили на ноги. А потом… Я как-то не сразу стала замечать, что мой сын после болезни стал совсем другим, даже игрушки, которые раньше у него были любимыми, стали вдруг ненужными. Изменения заметил и наш преподаватель по танцам — Ваня перестал выдерживать тренировки, стал вялым, быстро уставал, часто плакал. А еще глаза стали такими грустными-грустными — я перестала узнавать своего ребенка. Мы пошли к педиатру, который порекомендовал нам пройти постковидную реабилитацию в детской больнице", — поделилась мама шестилетнего Вани Анна Ларионова.
По статистике, более половины людей, перенесших коронавирус, продолжают бороться с его последствиями даже спустя несколько месяцев после острой фазы. 6 октября 2021 года Всемирная организация здравоохранения детально описала признаки постковидного синдрома, среди главных были названы одышка, повышенная утомляемость, нарушение памяти, часто сменяющиеся фазы ухудшений и улучшений общего состояния человека.
Сейчас от COVID-19 начали страдать и маленькие пациенты, часто болезнь оставляет после себя непредсказуемые последствия.
После трехнедельной реабилитации мама Ванечки Ларионова, не скрывая радость, рассказывает нам о том, что ее сын теперь может крепко спать ночью, не просыпаясь от навязчивого кашля, почти не задыхается при беге и любых физических нагрузках и с удовольствием вернулся к занятиям танцами.
Заметила изменения в поведении у своего ребенка после перенесенной три месяца назад коронавирусной инфекции и мама десятилетнего Артема Филиппова Екатерина. Артем всегда был жизнерадостным, а теперь стал тихим и неулыбчивым. Сейчас Артем уже больше недели получает лечение в отделении медицинской реабилитации.
"Последствия ковида у Артема стали чаще напоминать о себе и усилились с началом нового учебного года. Он стал плохо усваивать школьный материал, скатился на тройки, стал невнимательным, забывчивым, очень тяжело ему даются занятия физкультурой. Здесь Артему очень нравятся занятия с психологом, которые проходят в сенсорной комнате (комната со специальной комфортной для ребенка средой, где с помощью специального оборудования стимулируются обонятельная, тактильная, слуховая, зрительная, вкусовая и вестибулярная системы). Каждый день я вижу улучшение прежде всего психологического состояния своего ребенка. Из личных наблюдений — он стал чаще улыбаться. Это ли не радость для любой мамы?" — говорит Екатерина Филиппова.
Мультидисциплинарный подход — основа лечения
Отделение медицинской реабилитации Астраханской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой — ведущее в регионе лечебное подразделение, где восстанавливают здоровье детей после травм, операций, заболеваний легких, эндокринной и нервной систем.
Здесь работает мультидисциплинарная бригада врачей, в которую входят педиатры, ортопеды, неврологи рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи и инструкторы ЛФК, массажисты, медицинские психологи, логопеды-дефектологи. Все они буквально ставят на ноги детей, перенесших ковид.
Ксения Парамонова, врач-педиатр, завотделением медицинской реабилитации, говорит, что постковидную реабилитацию ребенок может пройти сразу после выписки из стационара по основному диагнозу "коронавирусная инфекция" — для этого нужно направление от участкового педиатра или пульмонолога из поликлиники по месту жительства.
"Мы работаем с пациентами второго этапа реабилитации по завершении острого периода заболевания, в период остаточных явлений течения болезни. Обязательными условиями для прохождения лечения являются наличие отрицательного ПЦР-теста, официально подтвержденный в прошлом диагноз "коронавирусная инфекция", а также отсутствие противопоказаний к проведению реабилитации. Противопоказаниями могут быть изменения лабораторных показателей, отклонения в электрокардиографии (ЭКГ) и другие. Основные жалобы маленьких пациентов, с которыми к нам обращаются, — слабость, повышенная утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость, снижение умственной или физической активности", — сказала Парамонова.
Постковидная реабилитация включает в себя особую дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру с упражнениями на крупные группы мышц, основная задача которых — улучшить кровоток и повысить выносливость к физическим нагрузкам.
Каждый день бригада специалистов собирается и обсуждает тактику реабилитации пациента по своему профилю — анализирует динамику его лечения, вырабатывает рекомендации. Средний срок проведения одного реабилитационного курса — две-три недели.
"Реабилитационная терапия подбирается строго индивидуально, многое зависит от возраста пациента и от времени, которое прошло со дня окончания коронавируса. Если в ранний период упор делается на восстановление легочной ткани, то в поздний период мы уделяем большее внимание постковидному астеническому синдрому — это когда пациент вялый, сонливый. К релаксации мы прибегаем, если у пациента идет возбуждение и он страдает бессонницей. В данном случае очень хорошо себя показал электросон и другие седативные (успокаивающие) процедуры. Для пациентов с проявлениями астенического синдрома мы назначаем стимулирующие процедуры, например иглорефлексотерапию", — подчеркнула Парамонова.
В реабилитационной терапии также применяются медицинский массаж, различная аэробная нагрузка с применением механотерапии (реабилитация с применением специальных устройств и тренажеров), физиотерапевтические процедуры. При выраженном астеническом синдроме обязательна консультация медицинского психолога.
Дыхательная система — это мишень
Врач ЛФК отделения медицинской реабилитации Эльвира Брыкина подчеркивает: в случае с постковидной реабилитацией основным направлением для лечения является дыхательная система.
"Дыхательная гимнастика включает в себя специальные упражнения на тренировку дыхательной мускулатуры, применяем также медицинский массаж грудной клетки, который охватывает грудной и шейный отделы позвоночника и непосредственно саму грудь. Очень часто мы назначаем дренажный массаж, особенно только что переболевшим пациентам, он хорошо способствует отхождению вязкой мокроты. Дренажный массаж — это массаж на выдохе с элементами вибрационных техник", — уточнила врач ЛФК.
Большая роль в реабилитации отводится комплексу лечебно-физкультурных мероприятий, в том числе с использованием методов механотерапии — это обязательная часть занятий по лечебной физкультуре на различных тренажерах.
"Нашим пациентам необходима мягкая дозированная физическая активность. Ее обеспечивают занятия на медицинских тренажерах, которыми укомплектовано отделение реабилитации: медицинская беговая дорожка, аппарат "Имитрон", беговая дорожка с биологической обратной связью "РеаТерра". В них предусмотрены поддерживающие страховочные ремни, программирование индивидуального уровня нагрузки, а обратная биологическая связь заключается в том, что тренажер отреагирует на повышение частоты сердечного ритма при помощи специального датчика. Мы выстраиваем скорость программы, чтобы ребенок не утомлялся, но одновременно тренировались его сердечно-сосудистая и дыхательная системы", — подчеркнула Брыкина.
Улучшение жизненных показателей ребенка, говорит доктор, наступает через несколько дней лечения: "Если в начале реабилитации пациент с трудом мог выдержать десятиминутную разминку, то под конец реабилитации он может выдержать и 15, и 20 минут тренировок в спокойном темпе, не задыхаясь и не чувствуя себя плохо".
Иногда достаточно просто поговорить
Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Иван Калюжный уверен: любая болезнь, особенно для ребенка, — это определенный психотравмирующий опыт, который может оставить отпечаток и сказаться на его дальнейшей адаптации в обществе. Психологическая коррекция с постковидными пациентами проводится в сенсорной комнате в форме консультативных бесед и занятий.
"Обычно мы работаем с постковидными пациентами с повышенным уровнем ситуативной тревожности, с какими-то психоэмоциональными изменениями, к примеру, когда волевой контроль снижается, а уровень эмоционального реагирования, наоборот, становится более интенсивным. Мой совет родителям, дети которых перенесли коронавирусную инфекцию, — будьте внимательнее к ним и почаще заглядывайте им в глаза. Ведь только вы имеете точное представление о том, как ребенок себя вел до заболевания, как общался и взаимодействовал в социуме. И если появляются какие-то изменения, например, сбои в учебе или немотивированное снижение любых активностей, то не стоит сразу бежать к психологу, сначала достаточно просто побеседовать и узнать, в чем дело. Часто это помогает лучше, чем любая консультация медицинского специалиста", — сказал Калюжный.
Сигналом для необходимости психологической консультации в постковидном периоде у ребенка Калюжный считает ничем, на первый взгляд, не обусловленное резкое снижение контактов ребенка, явное ухудшение успеваемости в школе, повышенную тревожность и боязнь снова заболеть при появлении отдельных простудных симптомов, которые ребенок начинает интерпретировать как начало более серьезного заболевания.
"Дети должны быть здоровыми и жить своей обычной жизнью, несмотря на возможные последствия перенесенных заболеваний в прошлом. Мы делаем все возможное, чтобы это правило работало, и всегда надеемся на лучшее. К счастью, детский организм имеет колоссальные компенсаторные возможности к восстановлению, после коронавируса в том числе. Родителям просто нужно быть внимательнее к своим детям, поддерживать их во всем и, главное, быть всегда рядом", — резюмировала Ксения Парамонова.
Мария Соловьева