Жизнь после ковида. О последствиях болезни и эффекте реабилитации маленьких пациентов

Нарушения обоняния или вкуса, то и дело возникающие головные боли, часто меняющееся настроение, плохой сон, необъяснимые скачки давления, проблемы с суставами и очень быстрая утомляемость... Все это испытывают люди, перенесшие ковид. Последнее время эти проблемы не обходят стороной и детей

"Четыре месяца назад Ваня переболел ковидом. Болел серьезно, мы пережили все — нам пришлось полежать в госпитале, начиналось все как обычная простуда, спасибо врачам, они нас быстро поставили на ноги. А потом… Я как-то не сразу стала замечать, что мой сын после болезни стал совсем другим, даже игрушки, которые раньше у него были любимыми, стали вдруг ненужными. Изменения заметил и наш преподаватель по танцам — Ваня перестал выдерживать тренировки, стал вялым, быстро уставал, часто плакал. А еще глаза стали такими грустными-грустными — я перестала узнавать своего ребенка. Мы пошли к педиатру, который порекомендовал нам пройти постковидную реабилитацию в детской больнице", — поделилась мама шестилетнего Вани Анна Ларионова.

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По статистике, более половины людей, перенесших коронавирус, продолжают бороться с его последствиями даже спустя несколько месяцев после острой фазы. 6 октября 2021 года Всемирная организация здравоохранения детально описала признаки постковидного синдрома, среди главных были названы одышка, повышенная утомляемость, нарушение памяти, часто сменяющиеся фазы ухудшений и улучшений общего состояния человека. Сейчас от COVID-19 начали страдать и маленькие пациенты, часто болезнь оставляет после себя непредсказуемые последствия. После трехнедельной реабилитации мама Ванечки Ларионова, не скрывая радость, рассказывает нам о том, что ее сын теперь может крепко спать ночью, не просыпаясь от навязчивого кашля, почти не задыхается при беге и любых физических нагрузках и с удовольствием вернулся к занятиям танцами.

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Заметила изменения в поведении у своего ребенка после перенесенной три месяца назад коронавирусной инфекции и мама десятилетнего Артема Филиппова Екатерина. Артем всегда был жизнерадостным, а теперь стал тихим и неулыбчивым. Сейчас Артем уже больше недели получает лечение в отделении медицинской реабилитации. "Последствия ковида у Артема стали чаще напоминать о себе и усилились с началом нового учебного года. Он стал плохо усваивать школьный материал, скатился на тройки, стал невнимательным, забывчивым, очень тяжело ему даются занятия физкультурой. Здесь Артему очень нравятся занятия с психологом, которые проходят в сенсорной комнате (комната со специальной комфортной для ребенка средой, где с помощью специального оборудования стимулируются обонятельная, тактильная, слуховая, зрительная, вкусовая и вестибулярная системы). Каждый день я вижу улучшение прежде всего психологического состояния своего ребенка. Из личных наблюдений — он стал чаще улыбаться. Это ли не радость для любой мамы?" — говорит Екатерина Филиппова. Мультидисциплинарный подход — основа лечения Отделение медицинской реабилитации Астраханской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой — ведущее в регионе лечебное подразделение, где восстанавливают здоровье детей после травм, операций, заболеваний легких, эндокринной и нервной систем. Здесь работает мультидисциплинарная бригада врачей, в которую входят педиатры, ортопеды, неврологи рефлексотерапевты, физиотерапевты, врачи и инструкторы ЛФК, массажисты, медицинские психологи, логопеды-дефектологи. Все они буквально ставят на ноги детей, перенесших ковид. Ксения Парамонова, врач-педиатр, завотделением медицинской реабилитации, говорит, что постковидную реабилитацию ребенок может пройти сразу после выписки из стационара по основному диагнозу "коронавирусная инфекция" — для этого нужно направление от участкового педиатра или пульмонолога из поликлиники по месту жительства.

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"Мы работаем с пациентами второго этапа реабилитации по завершении острого периода заболевания, в период остаточных явлений течения болезни. Обязательными условиями для прохождения лечения являются наличие отрицательного ПЦР-теста, официально подтвержденный в прошлом диагноз "коронавирусная инфекция", а также отсутствие противопоказаний к проведению реабилитации. Противопоказаниями могут быть изменения лабораторных показателей, отклонения в электрокардиографии (ЭКГ) и другие. Основные жалобы маленьких пациентов, с которыми к нам обращаются, — слабость, повышенная утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость, снижение умственной или физической активности", — сказала Парамонова. Постковидная реабилитация включает в себя особую дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру с упражнениями на крупные группы мышц, основная задача которых — улучшить кровоток и повысить выносливость к физическим нагрузкам. Каждый день бригада специалистов собирается и обсуждает тактику реабилитации пациента по своему профилю — анализирует динамику его лечения, вырабатывает рекомендации. Средний срок проведения одного реабилитационного курса — две-три недели. "Реабилитационная терапия подбирается строго индивидуально, многое зависит от возраста пациента и от времени, которое прошло со дня окончания коронавируса. Если в ранний период упор делается на восстановление легочной ткани, то в поздний период мы уделяем большее внимание постковидному астеническому синдрому — это когда пациент вялый, сонливый. К релаксации мы прибегаем, если у пациента идет возбуждение и он страдает бессонницей. В данном случае очень хорошо себя показал электросон и другие седативные (успокаивающие) процедуры. Для пациентов с проявлениями астенического синдрома мы назначаем стимулирующие процедуры, например иглорефлексотерапию", — подчеркнула Парамонова.

В реабилитационной терапии также применяются медицинский массаж, различная аэробная нагрузка с применением механотерапии (реабилитация с применением специальных устройств и тренажеров), физиотерапевтические процедуры. При выраженном астеническом синдроме обязательна консультация медицинского психолога. Дыхательная система — это мишень Врач ЛФК отделения медицинской реабилитации Эльвира Брыкина подчеркивает: в случае с постковидной реабилитацией основным направлением для лечения является дыхательная система. "Дыхательная гимнастика включает в себя специальные упражнения на тренировку дыхательной мускулатуры, применяем также медицинский массаж грудной клетки, который охватывает грудной и шейный отделы позвоночника и непосредственно саму грудь. Очень часто мы назначаем дренажный массаж, особенно только что переболевшим пациентам, он хорошо способствует отхождению вязкой мокроты. Дренажный массаж — это массаж на выдохе с элементами вибрационных техник", — уточнила врач ЛФК. Большая роль в реабилитации отводится комплексу лечебно-физкультурных мероприятий, в том числе с использованием методов механотерапии — это обязательная часть занятий по лечебной физкультуре на различных тренажерах.

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"Нашим пациентам необходима мягкая дозированная физическая активность. Ее обеспечивают занятия на медицинских тренажерах, которыми укомплектовано отделение реабилитации: медицинская беговая дорожка, аппарат "Имитрон", беговая дорожка с биологической обратной связью "РеаТерра". В них предусмотрены поддерживающие страховочные ремни, программирование индивидуального уровня нагрузки, а обратная биологическая связь заключается в том, что тренажер отреагирует на повышение частоты сердечного ритма при помощи специального датчика. Мы выстраиваем скорость программы, чтобы ребенок не утомлялся, но одновременно тренировались его сердечно-сосудистая и дыхательная системы", — подчеркнула Брыкина. Улучшение жизненных показателей ребенка, говорит доктор, наступает через несколько дней лечения: "Если в начале реабилитации пациент с трудом мог выдержать десятиминутную разминку, то под конец реабилитации он может выдержать и 15, и 20 минут тренировок в спокойном темпе, не задыхаясь и не чувствуя себя плохо". Иногда достаточно просто поговорить Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Иван Калюжный уверен: любая болезнь, особенно для ребенка, — это определенный психотравмирующий опыт, который может оставить отпечаток и сказаться на его дальнейшей адаптации в обществе. Психологическая коррекция с постковидными пациентами проводится в сенсорной комнате в форме консультативных бесед и занятий.

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