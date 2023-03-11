В Приморье отменили внутрикраевые рейсы

Меру приняли из-за погодных условий

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Внутрикраевые авиарейсы в Приморском крае отменены из-за растущей силы ветра в регионе, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, запланированные на субботу внутрирегиональные рейсы в Пластун и Кавалерово отменены. "Причина отмены рейсов - погодные условия, сильный ветер", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за циклона, который принесет в регион сильный снег и ветер. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. Местами ожидается метель при ветре скоростью 15-20 м/c, на побережье порывами до 27 м/c.