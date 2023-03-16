В Хабаровском крае к 2027 году введут в оборот 5,5 тыс. га сельхозземель

Работы проведут в Нанайском и Бикинском районах, а также районе имени Лазо

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Сельхозземли на 5,5 тыс. га восстановят в Хабаровском крае в ближайшие четыре года за счет строительства новой мелиоративной системы и расчистки почвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона Михаила Дегтярева.

"В прошлом году впервые за 20 лет построена новая мелиоративная система и введена в оборот 1 тыс. га. Инициатору проекта за счет средств федерального и краевого бюджетов возмещена половина затрат. На этом мы не останавливаемся: приступили к реализации еще четырех проектов мелиорации общей площадью 5,5 тыс. га", - приводят в сообщении слова Дегтярева.

В краевом Минсельхозе ТАСС уточнили, что речь идет об одном проекте строительства новой системы в районе имени Лазо и о трех проектах расчистки земель от деревьев и кустарника и обработки почвы в районе имени Лазо, а также в Нанайском и Бикинском районах. Работы планируется провести до 2027 года.

Новую мелиоративную систему в 2022 году ввели около села Зоевка в районе имени Лазо. Было построено более 35 км каналов открытого водоотведения, участок расчистили от деревьев и кустарников, в почву внесли более 1,7 тыс. тонн известковых мелиорантов для ее раскисления. Стоимость работ превысила 170 млн рублей. В сообщении правительства края отмечается, что рядом с Зоевкой сельхозпредприятие "Сервис-Агро" планирует поэтапно ввести в оборот 4,8 тыс. га. На уже обработанном участке в 2023 году планируют выращивать гречиху и кормовой овес для нужд животноводства.

В регионе также планируют провести работы по расчистке мелиоративных каналов. Эта мера позволит снизить долю переувлажненных почв, сохранив их плодородие.

Сейчас площадь земель сельхозназначения в регионе составляет около 400 тыс. га, из них продуктивных (сельхозугодий) - 241,9 тыс. га. К 2030 году в крае планируется дополнительно вовлечь в оборот не менее 30 тыс. га.