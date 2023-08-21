На Кубани назвали число погибших с начала года дельфинов

В регионе зафиксировали около 180 случаев выбросов млекопитающих на берег

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Число погибших в Черном море у побережья Кубани дельфинов в 2023 году сократилось практически на треть в сравнении с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"Мы ведем учет выбросов китообразных на черноморском побережье Краснодарского края и Сириуса. В 2022 году в этом регионе мы зафиксировали гибель около 600 китообразных. Это было значительное увеличение по сравнению со всеми прошлыми годами, когда было около 300-350 случаев гибели. Такое количество погибших дельфинов в 2022 году было связано с эпизоотией - эпидемией у животных - это тяжелая вирусная инфекция у китообразных, на которую также накладывались и бактериальные инфекции, что приводило к летальному исходу. В 2023 году пока мы зафиксировали около 180 случаев гибели, это небольшое количество по сравнению со всеми другими годами", - сказала Белей.

Директор центра спасения дельфинов уточнила, что эпидемии китообразных всегда происходят из-за определенных стресс-факторов, среди которых в том числе загрязнение. "В Черном море есть определенный сезон выбросов китообразных, то есть значительное увеличение количества гибели дельфинов. Обычно это происходит примерно с апреля по июль. В это время активизируется рыболовство, истощается кормовая база, дельфины вынуждены заходить в сети, откуда не могут выбраться. А также в связи с погодными условиями, включая таянье снегов, дожди, шторма, в море оказывается все то, что там не должно быть - загрязнения нефтепродуктами, производственные, аграрные, канализационные", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, именно эти факторы влияют на интоксикацию организма у китообразных и снижают их иммунитет.

Аналогичная ситуация происходит и у побережья Крыма. Волонтер центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" в Крыму Елена Коновалова сообщила ТАСС, что число выбросившихся дельфинов в 2023 году значительно снизилось. "С начала года выявлено лишь 225 случаев, что в 2-3 раза меньше обычного ежегодного количества. Кроме того, в 2022 году бушевала эпидемия", - уточнила собеседница агентства.

Издание The New York Times 17 августа сообщило о якобы имевшей место гибели свыше 900 дельфинов в Черном море. По данным издания, млекопитающие погибли за последние полтора года.