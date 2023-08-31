В Новосибирске ввели в эксплуатацию крупный долгострой

Власти региона направили для завершения строительства 104 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Крупный долгострой в Ленинском районе Новосибирска, который начали строить в 2014 году, ввели в эксплуатацию. Власти региона направили для завершения строительства 104 млн рублей, а также предоставили субсидии на благоустройство территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Новосибирске ввели в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев Ленинского района - дом № 1 по ул. Волховская, 37. Теперь долгожданные квартиры получат более 290 семей", - говорится в сообщении.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов рассказал, что для завершения строительства дома по ул. Волховской были направлены средства от реализации двух масштабных инвестиционных проектов - 104 млн рублей, а также предоставлены субсидии на благоустройство прилегающей территории и техприсоединение к инженерным сетям - порядка 35 млн рублей.

Уточняется, что разрешение на строительство дома на улице Волховская, 37 было выдано в 2014 году, однако застройщик ООО Виакон "Проект Радуга" не справился со своими обязательствами, и был признан банкротом. Достраивал дом жилищный кооператив "Радуга 1".

В Новосибирске с начала года введен в эксплуатацию четвертый долгострой. Для достройки домов применяются областные и федеральные меры поддержки. Правительство Новосибирской области активно взаимодействует с ППК "Фонд развития территорий", а также использует региональные инструменты: МИПы, предоставление адресных субсидий и субсидий ЖСК на техприсоединение к сетям, благоустройство прилегающей территории и установку лифтов.