Во Владивостоке планируют полностью обновить троллейбусный парк

В городе также расширят линию от автовокзала до завода "Варяг"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация Владивостока разрабатывает техническое задание на закупку 16 новых троллейбусов, которые должны полностью обновить троллейбусный парк города, сообщил в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава города Константин Шестаков. По его словам, сама линия также будет продлена до нового микрорайона Снеговая Падь.

"Наш десант высадился в нескольких заводах России, через пару дней будет уже и в Белоруссии, для того чтобы разработать техническое задание для приобретения 16 троллейбусов. Мы уже проехали, наверное, процентов 60 наших заводов. Сформируем техническое задание, разыграем открытый аукцион, для того чтобы контракты с нами могли заключить непосредственно заводы", - сказал Шестаков.

Он добавил, что будет полностью обновлен троллейбусный парк города. Существующую линию от автовокзала до завода "Варяг" планируется расширить, сделать ветку по микрорайону Снеговая Падь. "Это как раз для того, чтобы можно было жителей Снеговой Пади довезти до транспортного узла, железнодорожной станции Вторая Речка. И это взаимоувязано с тем проектом, о котором на ВЭФ проговорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин о создании в городе легкого метро", - отметил глава города.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на полях ВЭФ в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел в понедельник президент Владимир Путин, сообщил о планах создания во Владивостоке легкого метро. Подготовка технических условий для строительства наземного метро на базе железной дороги начнется в следующем году. Для этого, по его словам, нужно приобретение электропоездов, строительство дополнительных платформ и расшивка сложных участков.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.