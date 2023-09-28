"Этим не занимаются крупные производства". Как в Петербурге бесплатно обучают фермеров

Лошади для Кремлевского полка, черная икра, овцы-шароле, абердины и крафтовые сыры — это только часть достижений фермеров, которыми может гордиться Ленинградская область. Сегодня их вклад в производство сельхозпродукции региона невелик, но именно эти люди создают его неповторимый бренд и дают деревням новую жизнь. У них нет выходных, а часто и отпусков, потому что их работа не имеет нормированного графика — это образ жизни. Рассказываем, как становятся фермерами и что для этого нужно

С любовью и для души

Когда заходит речь о фермерах, представляется деревенский мужчина, ежедневно занимающийся тяжелым физическим трудом, обязательно связанным с землей. И удивляешься, когда видишь молодую энергичную женщину в белоснежных кроссовках, ловко перешагивающую через кучки грязи и по-деловому рассуждающую: тут навоз надо убрать, здесь траву пора скосить, а вечером надо принять цыплят. Татьяна Кузьмич занимается фермерством вот уже более 20 лет, ее хозяйство — одно из самых крупных в Ленинградской области. А начиналось все просто.

"Я обожаю лошадей и всю жизнь мечтала их разводить, занималась конным спортом с 12 лет, работала в хозяйстве после ветеринарного института, и первый муж купил мне несколько лошадок — исключительно для души. Мы переехали жить в деревню, но поняли, что толку от лошадей никакого — не ты их разводишь, а они тебя, и муж предложил завести корову. Я очень долго сопротивлялась, но все-таки решили попробовать", — вспомнила с улыбкой Татьяна.

Молочные продукты оказались востребованы, постепенно заказов становилось больше, и в хозяйстве появилась вторая корова.

© Дарья Иванова/ ТАСС

"У меня спрос рождал предложение, мы заводили коров только потому, что у нас появились клиенты. Приходилось все делать самой — и доить, и ухаживать. Производство было маленькое, а работы очень много, в итоге мы решили отказаться от идеи и продать коров. Спустя два месяца я поняла, что мне всего этого не хватает, и мы начали сначала, взяли уже четыре коровы", — рассказала она.

Сегодня на ферме Татьяны около 80 овец, 350 голов крупного рогатого скота, из которых 65 — дойные коровы. Ее хозяйство перерабатывает от 3 до 5 т молока в день, производит под брендом КФХ "Новые Черницы" кефир, ряженку, йогурты, масло, полутвердые сыры, сыр "Паста Филата", три вида творога. Порой заказов так много, что собственного молока для переработки не хватает, поэтому его докупают у местных фермеров.

Изначально с работой справлялись своей семьей, а теперь на ферме Татьяны трудоустроены 30 человек: трактористы, ветеринар, дояры, скотники, специалисты по переработке молока и другие. Недавно Татьяна открыла вторую площадку в соседней деревне, восстановив разрушенное сельскохозяйственное предприятие.

"Масштабное производство началось шесть лет назад, увеличили поголовье, купили вторую территорию под ферму. При Советском Союзе здесь был совхоз "Дружба" и двор на 400 голов, вся деревня тут работала, а до того, как мы выкупили территорию, здесь была пилорама. Мы все практически с нуля восстанавливали, два года назад получили грант на реконструкцию и в прошлом году перевезли сюда коров", — поделилась она.

Помимо этого, в хозяйстве есть целый контактный зоопарк — 21 лошадь, 3 очаровательных ослика, собаки, кошки и различные птицы. В будущем хозяева планируют развивать агротуризм с дегустацией продукции, посещением животных и верховой ездой.

© Дарья Иванова/ ТАСС

"А это у нас дикая гусыня, — сказала с заботой Татьяна, показывая свое хозяйство. — Ее подстрелили, а мы ее выходили и оставили, но ей было очень одиноко, поэтому пришлось купить пару. Подобрать подходящего гуся было очень сложно, потому что дикие гуси меньше по размеру, чем домашние".

Именно любовь к животным и к земле должна быть стимулом к занятию фермерством, считает Татьяна, для начала это должно быть просто хобби, а уже потом заработок. Животные очень чувствительны, например, у коров может пропасть молоко, если они испытают стресс, и они привыкают к людям, которые за ними ухаживают. Также не стоит думать, что фермер — это свободный по времени человек, и всегда нужно быть готовым к неожиданным сложностям.

"Многие думают, что достаточно завести пару коров и можно на это жить. Так не будет. Фермер — это образ жизни, нужно чувствовать животное, и, если ты хочешь хороших результатов, животное должно жить по системе. То есть в одно время кормление, в одно время дойка. Это ежедневный труд без выходных. В прошлом году у нас отпуска вообще не было, в позапрошлом году нам удалось с мужем выехать на три и на пять дней. Но мы уезжаем недалеко. В этом году мы планировали отдых, но из-за засухи нам удалось заготовить только 1/10 часть сена, и сейчас придется решать эту проблему", — поделилась Татьяна.

Но есть и плюсы: свежий воздух, зеленые поля, ухоженные коровы, отсутствие шума и загазованности, умиротворенность деревенской жизни, натуральная и полезная продукция. Кажется, что здесь даже время течет по-другому.

"Это затягивает, ты начинаешь замечать многие вещи, на которые раньше не обращал внимания. Когда видишь плоды своего труда, когда животное красивое, чистое, упитанное, дает вкусную продукцию, чувствуешь, что все не зря", — сказала она.

Надо учиться

Сегодня для желающих стать фермерами в Ленинградской области предлагается более 50 различных мер поддержки, в том числе 8 видов грантов и льготное кредитование. Но нужны и знания, многие из которых не получишь в учебном заведении. И если секреты сельскохозяйственной работы в деревнях передаются от родителей детям, то городскому жителю перенять их не у кого.

И тут на помощь приходят опытные фермеры. Уже знакомая нам Татьяна Кузьмич делится опытом и знаниями со студентами "Школы фермера", которую реализует Россельхозбанк при поддержке правительства Ленинградской области в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (СПбГАУ). Ее ферма входит в число хозяйств, где начинающие фермеры могут изнутри узнать все тонкости работы.

"У нас кадровая составляющая — одна из важных тем. "Школа фермера" — одно из звеньев цепи, которое готовит квалифицированных специалистов. Сейчас сельхозпроизводство — это не только вилы, навоз и резиновые сапоги, это высокие технологии — беспилотные комбайны, устройства автоматизированной системы орошения, анализаторы почвы. Для того чтобы это можно было внедрять, необходимо обучение. Там не только начинающие фермеры, там даже наши действующие фермерские хозяйства обучаются и повышают свою грамотность финансовую и экономическую", — рассказал директор агентства по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (ГКУ ЛО "Агентство АПК ЛО") Евгений Курц.

Программа "Школы фермера" для всех желающих со средним специальным образованием рассчитана на 256 часов, из которых 100 часов — это выезд на фермы с успешными практиками. Обучение бесплатное. Для поступления нужно пройти конкурсный отбор и продемонстрировать свою мотивацию к работе в сельском хозяйстве.

© Дарья Иванова/ ТАСС

"Мы отмечаем, что в эту отрасль идут и медики, и педагоги, и юристы, и экономисты — те люди, которые хотят жить на селе, дышать чистым воздухом, питаться свежими продуктами и в то же время иметь возможность зарабатывать. В основном оценивается личная заинтересованность людей, потому что это очень тяжелый труд, нужно серьезно готовиться, понять все биологические процессы животноводства и растениеводства, переработки или аквакультуры, где, например, небольшой скачок температур может моментально убить всю рыбу. Фермерам нужны знания, и наша задача — за короткий срок дать те знания, которые позволят людям заниматься сельским хозяйством", — рассказал ректор университета Виталий Морозов.

Сегодня в СПбГАУ реализуется обучение уже восьмой волны слушателей, а всего в год проходит два набора по 40−60 человек. Каждый год согласовывается программа обучения по тем специальностям, которые наиболее актуальны для региона, — молочное скотоводство, мясное скотоводство, растениеводство или аквакультура. В качестве выпускной работы слушатели защищают бизнес-план своей фермы и могут участвовать в получении стартового гранта на его реализацию.

"Конкурс на поступление каждый год есть, и он примерно три человека на место. Мы уже отучили 300 начинающих фермеров. Не все из них, к сожалению, вошли в бизнес, потому что в сельском хозяйстве не происходит мгновенного результата. Им нужно еще помогать и развивать бизнес-план, поэтому рассматриваем создание коуч-центра на базе университета. Но есть много успешных и оригинальных примеров, например, один наш выпускник предлагает жителям Петербурга арендовать у него грядку и ухаживать за ней, потому что не у всех есть дача. Он оказывает консультативные услуги, чтобы урожай получился хороший, а также присматривает за грядкой", — рассказал Виталий Морозов.

Найти свою нишу и свой рынок сбыта, как считает Морозов, — это самое главное для начинающего фермера, потому что его продукция всегда будет дороже, чем в магазине, нужно брать клиента оригинальностью.

"Сельское хозяйство — это основа жизни, мы видим, что вопросы продовольственной безопасности сейчас стоят на повестке дня у мировых лидеров. Безусловно, большую часть дают крупные производства, но каждый понимает, что фермерские помидорчик, огурчик и молочко вкуснее. Поэтому это направление актуально, важно и будет развиваться", — заключил Виталий Морозов.

Развивать дальние районы

Помимо того, что фермерство дает региону свежие и качественные продукты, оно также помогает вернуть к жизни деревни. Сегодня в Ленинградской области, по словам Евгения Курца, почти 600 заброшенных населенных пунктов, где есть прекрасная земля, которую можно обрабатывать. Если там будут люди и сельхозпроизводство, то и проблема с зарастанием территорий ядовитым борщевиком уйдет сама собой, и инфраструктура там появится.

"Наша цель — развить дальние районы, где сейчас мало жителей или вообще их нет, мало экономической деятельности. Мы туда привлекаем тем, что даем землю, а через пять лет ее можно выкупить себе. Во многих поселках фермерские хозяйства являются почти градообразующими предприятиями, потому что дают работу. Они могут находиться в достаточно удаленных районах и обслуживать только тот населенный пункт, в котором они живут и развиваются. Вот у нас есть усадьба "Заречье" в Лужском районе. Когда семья фермеров туда приехала, там не было ни одного жителя, а теперь там участков свободных нет", — рассказал Курц.

© Дарья Иванова/ ТАСС

Потенциал развития фермерского хозяйства и обработки земли в Ленинградской области огромный. По данным Евгения Курца, в начале 1990-х годов только Лужский район обрабатывал 214 тыс. га земли в сельскохозяйственном назначении, а сегодня вся область обрабатывает 300 тыс. га.

"Мы готовы поддерживать начинающих производителей, оказывать им не только материальную помощь, но и консультативную, продвигать их продукцию. У нас при администрации создан Центр компетенций, куда фермеры могут обратиться с любыми вопросами. Мы организовываем очень много ярмарок, сейчас создается Ленинградский торговый дом как единый оператор продвижения продуктов наших сельхозпроизводителей.

Мы понимаем, что это тяжелый труд, многие закрываются, потому что не выдерживают нагрузки, некоторые начинают обманывать с федеральными деньгами, пытаются захватить территорию для перепродажи, но тот, кто по-настоящему любит сельское хозяйство, — тот развивается", — отметил Курц.

Сейчас в Ленинградской области 750 фермерских хозяйств, и успех каждого из них полностью зависит от уникальности продукции. Например, 10 лет назад в области даже подумать не могли о собственном производстве крафтовых сыров, а сегодня выпускают 40 видов.

"Они изобретают такое, что невообразимо даже французам, которые присутствовали на выставке "Вкусы России" в Москве и высоко оценили наши сыры. У нас есть уникальное предприятие в Гатчинском районе, которое выращивает осетровых — калугу, белугу, у нас появилась своя черная икра. У нас есть хозяйство Маланичевых, их коней покупает президентский полк Кремля, командир полка ездит на жеребце, который выращен в Ленинградской области. Я думаю, что это высокий показатель наших фермеров", — рассказал Курц.

Помимо этого, в Ленобласти есть уникальный племенной завод "Спутник-Агро", на котором выращивают мясо черных быков — абердин-ангус. По словам Курца, очередь на покупку быков расписана на три года вперед. Также в Волосовском районе есть хозяйство Кудрявцевых, где выращивают высокопродуктивную мясную породу овец шароле, обладающих к тому же хорошей шерстью, их животные распродаются по всему миру.

© Дарья Иванова/ ТАСС

Фермерские хозяйства способствуют и развитию туризма в регионе. Сегодня в Ленобласти четыре фермы получили гранты "Агротуризм" и построили базы отдыха, еще 30 человек работают в этом направлении. А в Волосовском районе три хозяйства самостоятельно объединились и возят людей из города по историческим местам с дегустацией собственной продукции.

"Мы первые в России по производству яйца, 3,5 млрд яиц мы производим. Никогда фермерское яйцо не будет по цене 60 рублей за десяток, и его не будут покупать в том количестве, в котором покупают у крупных производителей. Поэтому нужно, чтобы они производили нетрадиционные виды. Например, индейкой у нас занимаются только фермеры. Также они занимаются клубникой, голубикой, по рыболовству крупные производства занимаются на открытой воде, а на установках замкнутого водоснабжения — фермеры. То есть тем, чем не могут заниматься крупные производства, могут заниматься фермеры. Но они должны любить продукт, который выпускают. Без этого ничего не получится. Наши фермеры становятся не то что фанатами своей работы, а целиком отдают этому жизнь", — заключил Курц.

Дарья Иванова