Во Владивостоке отмечают День тигра

Главной площадкой празднования стала набережная Спортивной гавани в центре города

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Народные гуляния на набережной, детские развлечения, конкурс тигриных костюмов и лазерно-проекционное шоу проходят во Владивостоке в рамках празднования Дня тигра, сообщает корреспондент ТАСС.

Главной площадкой празднования стала набережная Спортивной гавани в центре города, где разместились стенды природоохранных ведомств, киоски местных кафе и ресторанов, а также детские развлекательные площадки. Там проводятся шоу мыльных пузырей, мастер-классы по росписи глиняных фигурок тигра и созданию другой атрибутики и трикинг-соревнования. Также здесь разместились фотозоны и скейт-парк.

В этом году не проводится традиционное тигриное шествие - большой парад для всех желающих в оранжево-полосатых костюмах. При этом на малой сцене весь день работает площадка для конкурса костюмов "Тигриная фотоохота".

В просветительной зоне на набережной расположились площадки особо охраняемых природных территорий и центра "Амурский тигр". Под руководством сотрудников Лазовского и Сихотэ-Алинского заповедников, национальных парков "Бикин" и "Земля леопарда" и центра "Амурский тигр" гости могут узнать все о редком хищнике, принять участие в викторинах и мастер-классах. Рядом на спортивной площадке проходят показательные выступления и соревнования по карате, армрестлингу и трикингу, состязание "Прыгни как тигр", а также развернута гигантская надувная полоса препятствий.

На главной сцене вечером началось выступление группы Filatov & Karas. А когда стемнеет, на фонтане на центральной площади Владивостока состоится лазерно-проекционное шоу, где амурский тигр станет главным персонажем сюжета.

День тигра - экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатива праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.