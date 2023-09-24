В ОНФ заявили о необходимости системных шагов по защите жителей Дальнего Востока от тигров

Руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова отметила, что "впереди холодное время года, когда тиграм станет еще более сложно добывать пищу в дикой природе"

ТАСС, 24 сентября. Системные решения по защите жителей дальневосточных регионов от участившихся встреч с голодными амурскими тиграми должны быть выработаны перед началом зимнего периода. Такое мнение высказала руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, комментарий которой привела пресс-служба президентского движения.

"К сожалению, несмотря на периодические жалобы жителей Хабаровского края в адрес Народного фронта, пока нет системных решений для их защиты. Впереди холодное время года, когда тиграм станет еще более сложно добывать пищу в дикой природе, риски их выхода к населенным пунктам могут увеличиться", - сказала Позднякова, ответив, что несмотря на то, что местные представители МВД и охотнадзора делают все от них зависящее, эту проблему простым информированием граждан решить нельзя.

В сентябре Народный фронт проверил готовность местных представителей МВД и охотнадзора к зимнему сезону и росту обращений граждан в связи с выходом тигров к людям. Специалисты сообщили, что в августе - сентябре количество обращений в целом снизилось, при этом жителей поселков стараются полноценно инструктировать по вопросам безопасного поведения.

Ранее Народный фронт направил письмо в Минприроды, в котором сообщил, что с начала года участились встречи жителей Хабаровского края с амурскими тиграми, которые от голода выходят из леса. В этом году в регионе было зарегистрировано 217 таких встреч, в прошлом году зафиксировали 98 таких случаев. Помимо этого, по информации движения, в Приморском и Хабаровском краях за последние годы участились случаи гибели амурских тигров от истощения, на автодорогах и в результате браконьерства.

В воскресенье движение сообщило о получении официального ответа от Минприроды, в котором указано, что проводятся мероприятия по стабилизации и росту кормовых объектов тигра в ареале его обитания, а также усилена ответственность за незаконную торговлю амурскими тиграми.

Также в ведомстве отметили, что в 2023 году принято постановление правительства РФ о внесении кедровых орехов в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, что позволит привлекать к уголовной ответственности за их незаконный экспорт. Кроме того, был принят закон об обязанности пользователя недр выполнять мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.

О Дне тигра

24 сентября во Владивостоке проходят мероприятия по случаю Дня тигра. Этот экологический праздник отмечают в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.