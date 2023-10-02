В Брянске могилу революционера Фокина оставят на старом месте до перезахоронения

Ее планируют перенести на аллею славы Центрального кладбища

БРЯНСК, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты готовят документы для Минкультуры РФ на утверждение перезахоронения останков революционера Игната Фокина, найденных при раскопках в центре Брянска. До этого момента останки будут находиться на прежнем месте, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас готовится огромный пакет научно-исследовательской документации, который будет в Минкультуры согласовываться, и только после этого будет разработана дорожная карта дальнейших действий", - рассказали ТАСС в администрации, отметив, что гроб пока оставили на прежнем месте.

Могилу Игната Фокина власти планируют перенести на аллею славы Центрального кладбища по просьбе его родственников и в связи со строительством новой дорожной развязки на пересечении улиц Горького, Калинина и съезда со Славянского моста.

Склеп революционера нашли в центре Брянска в Семеновском сквере 27 сентября - спустя 104 года после смерти Фокина. Он умер от тифа, поэтому деревянный гроб обит цинком. Неизвестно будут ли его вскрывать. По заявлению главы Роспотребнадзора по Брянской области Людмилы Трапезниковой, спустя век возбудитель тифа не представляет опасности.

Игнат Фокин - руководитель борьбы за установление Советской власти в Брянске, первый председатель Брянского уездного исполкома. Он умер 13 апреля 1919 года, был похоронен в Семеновском сквере. По воспоминаниям современников, на похороны большевика в Семеновском сквере пришли более 20 тыс. человек.