В Крыму создали спецкомиссию для обследования пострадавших от шторма автодорог

Планируется произвести обследование в максимально короткие сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма создали спецкомиссию, которая со вторника приступит к обследованию пострадавших из-за шторма автомобильных дорог. Поставлена задача оценить ситуацию в максимально сжатые сроки, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта региона Николай Лукашенко.

"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова Министерством транспорта Республики Крым совместно с ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" с привлечением профильных федеральных ведомств и организаций в сфере дорожного хозяйства создана соответствующая комиссия, которая с завтрашнего дня начнет объезды участков автомобильных дорог, пострадавших из-за непогоды. Планируется произвести обследование в максимально короткие сроки", - написал он.

Лукашенко отметил, что лично совершил объезд участка автомобильной дороги Симферополь - Евпатория между населенными пунктами Прибрежное и Евпатория. В понедельник в первой половине дня на этом участке было открыто движение транспортных средств по двум полосам вместо четырех в селе Прибрежном Сакского района.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта. В Крыму выходной объявлен для всех.