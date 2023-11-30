Рысь, вышедшая к людям на севере Красноярского края, погибла

Тело направили на экспертизу, которая установит причину смерти, сообщили в полиции

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Дикая рысь, которая вышла к людям в Енисейске Красноярского края, погибла. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве экологии.

Представитель министерства не уточнил причины гибели рыси. В региональном главке МВД сообщили журналистам, что рысь отловили специалисты. Они планировали доставить ее в Красноярск, чтобы передать в один из зоопарков. "Однако спустя время дикая кошка скончалась. Сейчас тело направлено на экспертизу, которая установит причину смерти", - добавили в полиции.

По словам начальника Енисейского отдела ветеринарии Василия Дуракова, ветеринары возьмут пробы на бешенство. "По результатам уже будем решать - либо карантин будет, либо все нормально. Мои мысли такие: при отлове рыси что-то случилось. <…> Мог быть элементарный стресс у животного, и оно погибло", - сказал он ТАСС.

В среду о том, что животное вышло к людям, сообщили в региональном главке МВД.

В России рысь встречается в глухих, таежных лесах. К людям выходит очень редко.