Стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ посетили более 220 тыс. гостей

Как сообщил губернатор Александр Моор, регион постарался показать, как любит страну и с уважением относится к истории

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стенд Тюменской области на ВДНХ вызывает большой интерес у жителей РФ, его уже посетили более 220 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС в координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"Наш стенд с начала работы выставки-форума "Россия" посетили уже более 220 тыс. человек. Наша задача сделать так, чтобы посетители из других регионов России влюбились в нашу область и у них появилась горячее желание приехать к нам в гости", - сказал Моор.

Он отметил, что по окончании выставки стенд области планируется перевезти с ВДНХ в один из музеев региона. "Такой шаг позволит максимальному числу жителей нашего региона и туристов ознакомиться с ним, увидеть, какие достижения были представлены", - отметил Моор.

По его словам, регион, в частности, запланировал за весь период выставки "Россия" привезти на ВДНХ 1 750 школьников, которые своими успехами в учебе, спорте завоевали такое право. Так, 24 ноября в день Тюменской области здесь побывала группа ребят из подшефных территорий, которые также получили путевки побывать в Тюменской области. Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня 2022 года.

Моор также отметил, что регион постарался показать, как любит страну и с уважением относится к истории. "Тюмень - это первый российский город Урала. Через него в свое время начиналось освоение всей Сибири. А в XX веке через него шло освоение огромной нефтегазовой провинции страны. Гости очень удивляются и радуются нашим термальным источникам, их очень интересует город Тобольск - древняя столица и духовный центр Сибири, очень современный в настоящем муниципалитет", - добавил он.

Стенд региона

Концепция стенда называется "Тюмень, я люблю тебя", с помощью интерактивных объектов экспозиция расскажет об истории региона, его культурном наследии, народных промыслах, экономическом и туристическом потенциале и известных личностях. Посетители посредством специальной тактильной стены смогут прикоснуться к окаменелостям со дна древнего моря, которое располагалось на территории региона.

Гости выставки увидят на специальных картинах, изображение на которых меняется в зависимости от угла зрения, как изменились Тюмень и Тобольск, какие знаковые объекты инфраструктуры были построены за последние годы. Еще один объект отправит посетителей в будущее и познакомит с проектами, которые планируется реализовать на территории региона в ближайшие 10 лет, на интерактивном экране можно соединять разные элементы, создавая свою формулу будущего и разгадывая формулы этих крупных проектов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.