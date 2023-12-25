В Хабаровске в 2024 году начнут строить здание Дальневосточного художественного музея

Проект учреждения вошел в мастер-план развития города

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске начнется в 2024 году, сообщил в интервью ТАСС губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"В следующем году начинаем стройку нового здания Дальневосточного художественного музея. Музей будет большой, красивый, на берегу реки [Амур]. В фондах учреждения есть полотна Тициана, Рубенса, великих русских мастеров - Коровина, Айвазовского, Шишкина. Их надо людям показывать", - сказал губернатор.

Проект обновленного Дальневосточного художественного музея вошел в мастер-план развития Хабаровска. Ранее заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников сообщал ТАСС, что в строительство нового здания учреждения будет вложено 9,8 млрд рублей. Проект реализуют на условиях "Дальневосточной концессии" с привлечением средств инвестора и за деньги президентской субсидии.

Дальневосточный художественный музей - одно из ведущих учреждений культуры Хабаровского края. Коллекция музея насчитывает более 17 тыс. экземпляров, в том числе около 9 тыс. художественных произведений мирового значения. Площадь нынешнего здания немногим более 2,2 тыс. кв. м. Посетители видят лишь 5% экспонатов.

Дегтярев сообщал, что для размещения всех произведений искусства из фондов музея необходимо 17 тыс. кв. м. Площади нового здания откроют доступ ко всему имеющемуся фонду и позволят проводить выставки произведений местных художников и современного искусства, организовать арт-пространство для развития креативной индустрии. Под проект выделен земельный участок вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора на берегу Амура.