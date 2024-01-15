Во Владивостоке полностью обновят троллейбусный парк в 2024 году

Мэр Константин Шестаков отметил, что новые машины уже закуплены и должны прибыть в город весной

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Троллейбусный парк во Владивостоке будет полностью обновлен в 2024 году, сообщил ТАСС на всероссийском форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ мэр города Константин Шестаков. По его словам, новые троллейбусы уже закуплены и должны прибыть в город весной.

"Обновление электротранспорта в части приобретения новых троллейбусов с автономным ходом. Мы их уже закупили, и весной этого года они во Владивосток прибудут. Городской троллейбус фактически будет полностью обновлен в текущем году", - сказал Шестаков.

Он добавил, что также в 2024 году городские власти закладывают в бюджете средства на проектирование реконструкции единственного трамвайного пути, который идет по Первомайскому микрорайону города. "В этом году мы разработаем проектную документацию и постараемся оперативно найти финансы, чтобы можно было выполнить обновление, условно, уже в 2025 году", - отметил глава Владивостока.

В рамках мастер-плана развития города также планируется создание легкого метро, о чем было объявлено в прошлом году на Восточном экономическом форуме. Реализовывать проект планируется в несколько этапов с завершением в 2030 году. Владивосток является одним из самых автомобилизированных городов в России. Количество машин на 1 000 человек в городе превышает 500 с 2018 года, что значительно больше, чем в других крупных городах России.

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит 15-16 января 2024 года в Москве. Ожидается, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.