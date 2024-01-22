Новгородский губернатор заявил, что для семей из малых городов необходима льготная ипотека

Андрей Никитин также отметил, что в Год семьи в регионе пройдут сотни мероприятий

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Семьям из малых городов нужно предусмотреть льготное жилищное кредитование. Такое мнение высказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе презентационной сессии "Каким будет Год семьи?" всероссийского семейного форума "Родные - любимые", который проходит на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия".

"Нам нужно строить современное жилье в городах, где живет 20, 30, 50, 100 тыс. человек. Конечно, под такое жилье должны быть специальные льготные программы, льготные ипотеки, какие-то виды поддержки, которые не только со стороны федерации предоставляются, но и со стороны регионов. Это задача, чтобы людям было комфортно жить у себя дома, не нужно было для того, чтобы как-то развиваться, куда-то переезжать", - сказал Никитин.

Кроме того, он отметил, что во всех регионах по поручению президента реализуются национальные проекты, благодаря которым создается новая инфраструктура, благоустраиваются территории. В рамках государственной семейной политики вводятся новые меры социальной поддержки семей с детьми, беременных женщин, граждан старшего поколения.

Глава региона считает, что у губернаторов есть уникальная возможность - в рамках национальных проектов построить и отремонтировать школы, детские сады, дома культуры, модернизировать библиотеки, создать "Кванториумы" и "Точки роста".

Никитин также отметил, что в Год семьи в Новгородской области пройдут сотни мероприятий: культурных, спортивных и образовательных. И все они должны быть искренними, добрыми и по-настоящему семейными.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступала за то, чтобы после того, как безадресная программа льготной ипотеки будет завершена, она должна остаться только адресной с упором на строительство жилья в небольших городах, где наблюдается застой рынка.