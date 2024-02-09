От Средиземного моря — к Каспию. Как эвакуированные из сектора Газа живут в Дагестане

В конце 2023 года Россия организовала гуманитарный коридор для желающих покинуть сектор Газа после обострения палестино-израильского конфликта. Тогда же борт МЧС вывез в Россию наших сограждан и их прямых родственников. Более 170 из них прибыли в Дагестан, где их разместили на одной из баз отдыха в пригороде Махачкалы. Власти помогают беженцам найти работу, устроить детей. Поговорили с переселенцами о том, как они спасались от обстрелов и начинали новую жизнь на Кавказе

Приняли как родных

Среди беженцев много врачей, которые когда-то учились в российских университетах, оформили российское гражданство, а затем уехали работать в сектор Газа. Один из них — травматолог-ортопед Карам Еид. Он приехал в Россию в 1990 году, 14 лет овладевал профессией врача, окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова, получил специальность в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, стал кандидатом наук. Тогда же оформил российское гражданство. Уехав на родину, работал завотделением травматологии и ортопедии в одной из больниц в секторе Газа.

Когда в регионе начались боевые действия, он не хотел уезжать — считал, что должен помогать раненым. Но в один из дней ему самому потребовалась помощь.

Карам Еид с дочкой © Мария Ибрагимова/ ТАСС

"Вышел из дома и попал под обстрел. Помню, вокруг было много погибших — наверное, около 70 человек, сгоревшие автомобили. Прибывшие на место врачи решили сначала, что я умер, но Аллах решил иначе и дал мне вторую жизнь", — вспоминает он. Карама сразу отвезли в больницу, где наложили около 30 швов на голову. Пока он лечился, его супруга обратилась в российское посольство, сообщив, что у них с мужем есть гражданство РФ и они хотят уехать. "Она решила, что мы больше не можем оставаться в секторе, и отправила послу все документы", — добавляет он. Обладатель российского паспорта мог увезти с собой и прямых родственников.

Когда российские власти одобрили их выезд в Россию, беженцы переехали в город Рафах на границе сектора Газа с Египтом, где их разместили в одной из школ. "Жизнь там очень плохая: не было воды, еды, было сложно найти даже хлеб. Каждый день искали пропитание, чтобы накормить детей. Когда перешли границу, нас приняли сотрудники МЧС — накормили и напоили. Было чувство, что мы благодаря России попали из ада в рай, ведь россияне нас приняли как своих, как родных", — говорит Карам. Вместе с ним и женой Газу покинули четверо их детей от 4 до 14 лет. Все они учат русский язык в организованных классах для эвакуированных.

Другая культура

Александра, эвакуированная вместе с мужем Халилем Альхаджаром, вспоминает, что в секторе Газа остались руины их дома, который "разбомбили в первый же день". "Мы жили в доме родителей мужа. Через неделю (после начала конфликта — прим. ТАСС) всем начали раздавать листовки с призывом уходить в более безопасные районы", — вспоминает она. Но когда ее семья перебралась в другую часть Газы, бомбежки начались и там. Тогда они и решили уезжать в Россию.

Муж Александры родился в секторе Газа, рано стал сиротой, поэтому его воспитывал родной брат дедушки Мухаммед. Он же настоял, чтобы Халиль поступил в российский университет. "Я не хотел ехать в Россию, хотел в арабскую страну. А он мне сказал — езжай, посмотри другую цивилизацию, другую культуру, не понравится — вернешься домой", — вспоминает Халиль.

Александра, Катя и Халиль Альхаджар © Мария Ибрагимова/ ТАСС

В итоге молодой человек приехал в Волгоград, где в 1992 году стал учиться на врача. В городе-герое он и познакомился с Александрой, своей будущей женой. Учась на третьем курсе, решил жениться. По мусульманской традиции они заключили никах — совершили бракосочетание по правилам ислама. А узаконить брак по российским законам им помешали юридические проволочки: Халилю в консульстве не выдавали справку о том, что он не женат. "Тогда не выдавали такую справку, чтобы наши парни не женились здесь, и я поехал за ней к себе на родину", — объясняет он.

В это время в России родилась их первая дочь Екатерина. "Жена бросила учебу, и мы договорились, что она будет домохозяйкой, займется воспитанием детей", — говорит Халиль. Окончив университет, Халиль решил вернуться домой, в сектор Газа. Но и это оказалось непросто: выяснилось, что у Александры нет российского гражданства, так как она родилась в Узбекистане и переехала в Россию после распада СССР, а ее советский паспорт уже не действовал. Но решение удалось найти: ей предложили выехать из страны с паспортом беженца. Так молодая семья оказалась в Средиземноморье.

Сейчас у Халиля и Александры семеро детей и двое внуков. Со временем и Александра, и ее дети получили российское гражданство. Вот только старшей дочери — единственной, родившейся в России, — этого сделать не удалось, так как на момент рождения ни один из ее родителей не был россиянином. В итоге, когда в секторе Газа начались боевые действия и Халиль решил уезжать в Россию, Катю пришлось оставить дома: не являясь российской гражданкой, она не могла забрать с собой мужа и детей, а уезжать без них наотрез отказалась.

"Когда мы уехали, у нас не было связи с Катей, потому что там (в секторе Газа — прим. ТАСС) отключали электричество. Я каждый день переживала, зная, что города бомбят. Не могла успокоиться, пока не дозвонюсь", — рассказывает Александра. Но недавно случилось чудо — так это называют в семье Халиля и Александры: Кате разрешили уехать в Россию и забрать детей, но ее муж эвакуироваться не смог. "Мой муж сказал, что даст развод (у мусульман троекратное произнесение супругом слова "талак" считается расторжением брака — прим. ТАСС), если я не уеду", — говорит Катя.

Сейчас она наконец встретилась с родителями в Дагестане и спешит разобраться с документами, чтобы приехать в Россию из сектора Газа мог и ее муж, который пока живет в палатке.

На берегу Каспия

Халиль вспоминает, как в последний день перед началом конфликта они с женой гуляли по побережью Средиземного моря, зашли в ресторан и ели мороженое. "Мы сейчас в подвешенном состоянии. Если будет надежда вернуться, мы вернемся. Там не дом — там жизнь. В каждом уголке наши воспоминания", — говорит Халиль, и ему, как ни старается, не удается сдерживать подступившие слезы. Но он тут же добавляет, что это слезы не грусти, а радости за то, что Катя жива и теперь вместе с родителями.

Семья живет на базе отдыха у Каспийского моря. Александра рассказывает, что Катя, хотя и родилась в России, хорошо овладеть русским языком не успела и сейчас наверстывает упущенное.

Иногда семья выбирается в центр Махачкалы, а недавно все ездили на экскурсию в древний город Дербент. Поездка была организована для всех эвакуированных. "Мне интересна была история. Чем-то схожа с Иерусалимом: крепостные стены, ханские бани", — делится Халиль впечатлениями.

Отвечая на вопрос, почему многие из приехавших — медики, он объясняет: "Врачи у нас считаются элитой общества: заработок хороший, занимают уважаемое место в обществе, поэтому многие из тех, кто учился в России, — врачи. Это важная и гуманная профессия".

Дети тоже станут врачами

Врач-хирург Хазем Хамоуда учился в Болгарии, а после учебы приехал к родному брату в Россию и прожил здесь почти два года, получив российское гражданство. Сейчас ему 61 год, большую часть жизни он провел в секторе Газа и застал несколько военных конфликтов на этой территории, которые обострялись, а затем утихали.

Больше 20 лет он проработал хирургом в главной больнице Газы "Аль-Кудс". Когда начался конфликт, его дом разбомбили и он вместе с женой и детьми переехал жить в больницу. "Мы тогда не думали, что они (израильская армия — прим. ТАСС) будут бомбить и госпиталь. Но они это сделали (в ноябре 2023 года Армия обороны Израиля нанесла удар по "Аль-Кудс" — прим. ТАСС), часть больницы была разрушена, и мы находились в опасности", — говорит Хазем.

Абдель-Рахман, Хазем Хамоуда и Фуад © Мария Ибрагимова/ ТАСС

Спасаясь от обстрелов, Хазем с семьей, как и другие эвакуированные, перебрались в город Рафах на египетской границе, где ждали около 20 дней, чтобы уехать в Россию. Из вещей ничего не уцелело, забрать удалось только документы. Хазем прилетел в Дагестан с супругой Интисар и двумя сыновьями — 20-летним Фуадом и 17-летним Абдель-Рахманом.

Оба юноши планируют стать врачами. Фуад уже проходит подготовительные курсы, чтобы поступить в медицинский вуз. Абдель-Рахман удаленно завершает обучение в арабской школе и вслед за братом планирует поступить в медицинскую академию в Махачкале.

Хазем говорит, что между сектором Газа и Дагестаном в культурном плане много общего: в кавказской республике тоже живут мусульмане и много мечетей, где можно совершать коллективную молитву — намаз.

"Мы надеемся, что в этом году у них получится поступить, что они смогут получать стипендию. Мы благодарим за помощь правительство России и власти Дагестана", — добавляет Хазем. Супруга Интисар тоже учится — ходит на курсы русского языка, которые организованы для всех эвакуированных. Сам Хазем ищет работу, хочет снова работать врачом.

"Я решил остаться в России надолго, иншааллах ("по воле Аллаха" — прим. ТАСС). Здесь дети получат специальность", — подытоживает нашу встречу Хазем.

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По данным властей Дагестана, более 60 человек, прибывших в регион из сектора Газа, получили новые российские паспорта. Более 30 из них ищут работу. "В основном речь о здравоохранении, о таких профессиях, как нейрохирург, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, стоматолог, гастроэнтеролог. Однако оказалось, что необходимые документы для допуска к медицинской деятельности у них просрочены. Все специалисты получат дополнительное образование, после чего смогут приступить к работе", — сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Мария Ибрагимова​