Крошик — очаровательная ладожская кольчатая нерпа, которая девять лет живет бок о бок с людьми — в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Однако в этом году некогда ласковый ластоногий стал независимым, начал проявлять вздорный характер. Специалисты решили снова попробовать вернуть его в Ладожское озеро после наблюдений за ним в специальном плавучем вольере прямо на Ладоге. Позднее туда подселили и самца Шлиссика, чтобы попытаться заинтересовать и его преимуществами свободной жизни

"Лез на ручки и обниматься"

Крошик и Шлиссик — первые в мире ладожские нерпы, которые содержатся в неволе. Но это их собственный выбор. Краснокнижные ластоногие попали к своим спасителям очень маленькими, слабенькими и с благодарностью отнеслись к помощи человека. Крошик, как только поступил в Центр спасения, буквально "прилип" к людям, вспоминает Вячеслав Алексеев, директор Фонда друзей балтийской нерпы.

"Я еще тогда сказал: "Ой, этот тюлень, наверное, никуда не уйдет", потому что у него было очень особенное поведение. Он сразу прильнул, все время, пока мы его выращивали, он был особенным. Постоянно стремился к общению с человеком, постоянно лез на ручки, обниматься, прижиматься. Мне это не нравилось, я очень плохо к этому относился. Но все равно с ним сюсюкались, возились немножко дольше, чем с другими, потому что было видно, что он нуждается в этом", — рассказал он.

Нерпа Крошик © Фонд друзей балтийской нерпы

Крошик подрос, достиг нужных физических параметров, и его выпустили в дикую природу в районе острова Валаам. Однако спустя 10 минут ластоногий вернулся. После этого специалисты почти год отучали Крошика от ласки, не общались с ним, давали живую рыбу из укрытий, делали все, чтобы он отвык от человека как можно быстрее. Потом его снова выпустили в Ладогу, но спустя три недели люди начали звонить в фонд и сообщать, что "на пляже к ним пристает тюлень". Тогда Крошика вновь забрали в Центр.

"Ему сейчас девять лет. Весной мы как-то вгляделись в его глаза и увидели в них некую грусть и заторможенность, то есть, вероятно, он, уже мужчина в расцвете сил, осознал тупиковость своего положения: у него каждый день как день сурка. Мы, конечно, стараемся ему разнообразить как-то жизнь: дрессировка, занятия, игры, но времени на это уделяется меньше, чем ему хотелось бы. Ему достаточно скучно, как нам показалось, возможно, ему нужна самка. И поэтому мы, чтобы нашему питомцу помочь, решили попробовать в этом году исследовать возможность выпустить его в природу. Так как он особенный, то и метод тоже особенный", — рассказал Алексеев.

Плавучий вольер в ладожской воде

Специалисты Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская учли привязанность к человеку, поэтому решили не просто выпустить Крошика, а сначала вывести его в плавучий вольер на Ладожском озере и наблюдать. Если поведение ластоногого изменится в сторону большей дикости и независимости, то его намерены были вернуть в природу.

© Ольга Костромина/ ТАСС

"Конструкция вольера — два больших поплавка самого большого размера диаметра, чтобы обеспечить плавучесть, под водой квадратная сетка глубиной 3 м и длиной 6 на 6 м. Там плавают рыбы, иногда даже змеи заплывают к нам в гости, — говорит Вячеслав Алексеев. — Здесь вот такая полочка, чтобы можно было вылезать отдохнуть на суше. И вот здесь для действий персонала оборудована беседка, чтобы мы здесь могли стоять, готовить рыбный корм".

Алексеев рассказал, что каждому самцу необходимо в день 1,5–2 кг рыбы, животных кормят два раза в день. Специалисты приманивают рыбу в вольер или ловят на удочку, чтобы отдать ее нерпам для охоты. Но Крошик и Шлиссик — настоящие гурманы, они предпочитают неместную рыбу. Ластоногим повезло попробовать всю рыбу, которая обитает в Ладоге и Финском заливе. В итоге они остановились на атлантических мойве и сельди.

"Крошик, Крош, Кроша! Он сейчас злится, что мы просто так рядом на него смотрим и его не угощаем. Видите, у него морда рассерженная, и он напоминает нам, что неплохо бы ему и перекусить. Давайте мы его угостим", — улыбается Вячеслав Алексеев.

Спустя время в вольер к Крошику подселили Шлиссика, который живет в Центре в Репино шесть лет и также отказался возвращаться в естественную среду обитания. Несколько дней самцы "выясняли отношения". Находясь в Центре реабилитации, обычно доминировал Шлиссик: он постоянно задирал Крошика, "профилактически раздавал подзатыльники". А в вольере Крошик стал явно главнее и защищает себя.

Нерпа Шлиссик © Фонд друзей балтийской нерпы

"Шлиссик приехал позже, Крошик, судя по всему, был недоволен его прибытием. Шлиссик по старой привычке решил Крошика погонять, но получил отпор. Сейчас он ведет себя взвешенно, аккуратно. Видно, что Крошику пошло на пользу нахождение здесь. Сейчас у них нейтральные отношения", — рассказал специалист.

Наблюдения за вольером

Место расположения вольера раскрывать строго запрещено, чтобы вокруг животных не возникло нежелательного и назойливого внимания. В противном случае придется переезжать.

Во время эксперимента редкие животные постоянно были под пристальным вниманием Вячеслава и Елены. Изредка привлекали к помощи волонтеров, когда нужно было пополнить запасы пищи или топлива. В основном нужно было следить за тем, чтобы вольер не уносило течением, а также чтобы отдыхающие не приставали к нерпам. Как отметил Алексеев, большинство людей относятся с пониманием и не приближаются к вольеру.

Однажды ночью к вольеру подошел катер, светил огнями, ездил гидроцикл. Оказалось, что люди думали, что вольер — это плавучая баня. Узнав правду, они очень расстроились, что могли напугать животных. Но Крошик и Шлиссик спокойно отнеслись к человеческим проделкам и все обошлось.

"Забавно бывает, люди иногда подходят и не могут понять, что происходит, такие угрожающие надписи на вольере "Стой, там опасно для жизни", многие комментируют. Иногда сидишь вот за оградой и невольно подслушиваешь, что они говорят. "Это тут какие-то водолазы тренируются, пойдем-ка подальше" или "Боеприпасы достают со дна". В принципе, нас эта версия устраивает. На следующий год мы повесим флаг, что проводятся водолазные работы", — отметил руководитель Фонда.

Результаты эксперимента

Крошик находится в дачной резиденции с конца июля. Несколько дней он приспосабливался к новому дому, но сейчас он ведет себя практически так же, как в вольере.

Ученые предполагают, что, если сейчас его выпустить, он начнет искать контакты с человеком. Поэтому пока в планах вернуть животных на зиму в Центр, там тренировать их, а следующим летом продолжить полувольное содержание в вольере.

"Получается, что мы сделали абсолютно правильно, что мы его не запустили сразу в Ладогу, а решили выждать, понаблюдать. <…> Хоть в этом году мы их и не выпустили, совершенно очевидно, что им это очень сильно обогатило среду обитания. Им здесь очень интересно, у них задорный блеск в глазах появился. Очень изменилось поведение, они стали резкие, такие хищные, более здоровые", — отметил собеседник.

Вячеслав Алексеев резюмировал, что это два взрослых самца нерпы, у которых есть свое мнение, характер, но при этом почему-то им нужен человек. По его словам, это не меркантильный интерес "дайте рыбу, я не могу охотиться". На самом деле они прекрасно могут добывать пищу самостоятельно, ведь, когда они вернулись после вторых своих выпусков по три недели, они совершенно не похудели. Это доказывает, что животные охотились.

Нерпа Шлиссик © Фонд друзей балтийской нерпы

"У меня чувство смешанное, мы все очень привязаны к ним. С другой стороны, есть горькое сожаление, что они лишили себя вольной и интересной жизни, доверились человеку. Я не уверен, что с человеком им интереснее, чем там, на Ладоге. Но это их выбор. Единственное, что они, конечно, в научном плане очень много пользы приносят", — поделился специалист.

Ладожская и балтийская кольчатые нерпы плохо переносят потепление климата. Они не успевают безопасно выкормить потомство: самка вынуждена рожать на открытом льду. "Детеныш — очень маленький, 4,5 кг, он уязвим для осадков, ветра, хищников, даже для ворон, — говорит Вячеслав Алексеев. — Многие погибают. В Ладожском озере ладожских нерп осталось примерно от 3 до 5 тыс. особей, а балтийских нерп в Финском заливе — около 100 особей. Это очень мало, 40 лет назад их было 4−5 тыс.".

О Фонде друзей балтийской нерпы Фонд друзей балтийской нерпы был создан более 10 лет назад. При поддержке правительства Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" специалисты спасают, проводят реабилитацию детенышей краснокнижной балтийской нерпы, ладожской кольчатой нерпы и серых тюленей. Сезон спасения тюленей в 2025 году стал рекордным за все время работы Фонда. Специалисты вырастили и выпустили 39 малышей, среди которых было 5 особо редких балтийских нерп, 28 серых тюленей и 6 ладожских нерпят. Всего за годы работы специалисты спасли и выпустили в естественную среду обитания более 200 животных. Показать ещё

