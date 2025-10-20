Статья

"Чтобы водителю было удобно". Как в Петербурге оправдывают рост цен на парковку

Цена парковки на центральных улицах Санкт-Петербурга выросла в разы на фоне решения о введении новых дифференцированных тарифов. ТАСС изучил, как меняются правила для автомобилистов города

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Коньков/ ТАСС

Эксперименту 11 лет

Платная парковка распространяется на четыре основных района города, где сконцентрированы административные здания и бизнес-центры: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. Эксперимент с платными парковками, стартовавший в 2014 году, спустя 10 лет расширился до 47 724 машиномест, из которых 42 689 — платные, и еще 5 тыс. мест — места для инвалидов.

Для тех, кто живет в этих районах, действует резидентский пропуск — он стоит 2 640 рублей в год. Для всех остальных до последнего времени цена парковки во всех четырех районах была одинаковой и составляла 100 рублей в час для легковых автомобилей.

С 15 октября правила изменились. Власти города объявили о введении так называемого дифференцированного тарифа, он зависит от автомобильной загруженности того или иного участка. Чем больше в зоне машин, тем выше тариф. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил четыре коэффициента:

если уровень загрузки в зоне платных парковок — менее 50% (зона КЗ-1), тариф составит 100 рублей в первый час и 1,67 рубля в минуту начиная с первой минуты второго часа (соответственно, цена полного второго часа составит 100,2 рубля);

если уровень загрузки составляет от 50% до 70% (зона КЗ-2), тариф будет уже 200 рублей в первый час и 3,33 рубля в минуту начиная с первой минуты второго часа (цена полного второго часа будет 199,8 рубля);

если уровень загрузки — от 70 до 85% (зона КЗ-3), тариф составит 280 рублей в первый час и 4,67 рублей в минуту начиная с первой минуты второго часа (280,2 рубля за полный второй час);

если уровень загрузки составляет выше 85% (зона КЗ-4), тариф за первый час составит 360 рублей, и 6 рублей — за каждую последующую минуту (за полный второй час — 360 рублей).

Также расширилась зона парковки — теперь в нее входят 827 улиц против 652 улиц, входивших ранее. Правда, уже зимой 2,5 тыс. парковочных мест на этих улицах будут задействованы под краткосрочное складирование снега.

Цена зависит от загрузки

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Александры Бахмутской, так власти надеются снизить уровень загрузки парковочного пространства в историческом центре Санкт-Петербурга и рационально распределить транспортные потоки.

"Чтобы водителю было удобно отследить уровень загруженности в том или ином месте, городской центр управления парковками обновил свое приложение, введя цветовую палитру на карте. Зона, где запрещена парковка, обозначена черным цветом. Зона КЗ-4 выделена красным, зона КЗ-3 — оранжевым, КЗ-2 — желтым, а зона КЗ-1 — зеленым", — объясняет она.

Одна и та же улица может быть и в одной зоне (например, зеленой), и в другой (оранжевой или красной) в течение дня в зависимости от того, насколько она загружена в данный момент.

"Приложение самостоятельно определит тот участок, где вы находитесь, и определит, какой тариф там есть. В паркоматы, которые расположены в зоне платной парковки, уже загружен справочник улиц, с помощью которого вы также сможете определить тариф в том месте, где вы запарковались", — отметил директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев.

Критика (не)справедлива

На критику автомобилистов Курдяев заметил, что "тарифы установлены, к ним стоит привыкнуть".

"Я всем рекомендую посмотреть те точки, где вы обычно паркуетесь рядом с работой, рядом с теми местами, которые вы посещаете. Посмотреть, может быть, выбрать менее загруженную и более дешевую зону рядом с тем местом, где вы обычно стоите", — добавил он.

Несмотря на рост тарифов в зонах, кроме зеленой, автомобилисты получили возможность поминутной оплаты, что делает более выгодной стоянку после первого часа.

Вырученные с платной парковки средства могут быть в том числе направлены на обновление парка общественного транспорта, не исключила Бахмутская, — и на составы для метро Северной столицы, и на строительство новых станций метро, и на городской наземный транспорт.

Критикуют новую систему автомобилисты за жесткую позицию по "просрочке" оплаты: так, штраф за неоплату парковки (пока — 3 тыс. рублей) приходит уже через минуту неоплаты.

Также поступают жалобы и на саму систему — якобы нарушения фиксируются там, где их фактически не было. 18 октября, в субботу, в системе оплаты парковок пользователи фиксировали сбой, вскоре систему починили.

Андрей Суетов, Юния Алеева