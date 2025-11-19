Статья

"Боец не мог спать из-за боли. После занятий он проспал 17 часов". Как лошади лечат людей

Недалеко от въезда в Ессентуки расположилось уникальное реабилитационное учреждение — Центр иппотерапии Пятигорской епархии "Целебный Ессентуки", работающий с 2016 года. Здесь бесплатно занимаются по специально разработанным программам реабилитации дети и подростки с ОВЗ, а в последние годы — и участники специальной военной операции. Упорная работа приносит результаты: пациенты, которые не могут спать из-за боли, начинают высыпаться, неходячие — ходят по несколько километров

45 лошадей, две собаки и кот

У входа на территорию нас встречает основатель центра — 44-летний священник Русской православной церкви отец Сергий Тростинский. Сколько себя помнит, он всегда очень любил лошадей — и в какой-то момент понял, что благодаря конным прогулкам его вес снизился. Он стал погружаться в тему и узнал о существовании иппотерапии (реабилитационная верховая езда, оказывающая благотворное воздействие на опорно-двигательный аппарат и психику). Поняв, что этой сферой стоит заняться серьезно, отец Сергий прошел курсы, организованные Национальной федерацией иппотерапии и адаптивного конного спорта.

С тех пор представители федерации специально приезжают в Кавминводы, чтобы обучить новых сотрудников центра как теории, так и практике.

"Когда нам нужно здесь провести обучающий семинар, мы заранее договариваемся с федерацией, приезжают сотрудники. И вот практика как раз проходит у нас в Центре иппотерапии", — объясняет отец Сергий.

Изначально отец Сергий планировал помогать детям — в то время иппотерапия была направлена преимущественно на эту аудиторию, в частности, на ребят с ДЦП. Он стал искать площадку, где можно было бы реализовать это масштабно.

"Мы выбрали Кавказские Минеральные Воды (КМВ), потому что здесь есть профильные санатории. Мы думали, что дети будут приезжать на оздоровление с родителями и сформируется какая-то аудитория у центра. Оказалось, у нас детей больных, которые живут в семьях на КМВ, очень много — 20 тыс.", — говорит отец Сергий.

Сергий Тростинский © Мадина Идрисова/ ТАСС

Центр иппотерапии в Ессентуках работает с 2016 года, здесь два манежа: летний и зимний, 45 лошадей, две собаки и кот. Для занятий иппотерапией подходят лошади небольшого роста с широкой спиной и правильными движениями. В центре занимаются на специально обученных тяжеловозах, у которых есть одно важное качество — спокойный характер. Еще для эффективности терапии критично важно здоровье лошади: травмированная лошадь не может обеспечить полноценную помощь. Сотрудники знают повадки и характер каждого животного и применяют индивидуальный подход.

Чтобы попасть сюда на реабилитацию, нужны: направление лечащего врача, сопроводительные документы и обязательная предварительная запись.

"Боец сказал мне, что просто мечтает поспать"

За время работы через центр прошли около 4 тыс. человек с ДЦП, аутизмом, задержкой психоречевого развития, посттравматическим стрессовым расстройством у бойцов СВО, проблемами опорно-двигательной системы после ранений. У каждого, рассказал Тростинский, наблюдается положительная динамика, а у четверых детей с расстройством аутистического спектра достигнут значительный прогресс. Дети с задержкой психоречевого развития начинают говорить связные предложения за три-шесть месяцев занятий.

Среди юных пациентов есть такие, кто, по прогнозам врачей, не должен был ходить. Одна из таких девочек занималась девять лет и смогла ходить. "Сейчас она проходит по 7 км по Кисловодску. Это была огромная работа, но тем не менее это того стоило", — радуется отец Сергий.

Однажды в центр привезли человека после ДТП с черепно-мозговой травмой, серьезными повреждениями позвоночника и множеством переломов. У него была нарушена координация движений, он не мог говорить, ходить, стоять и долго сидеть. Пациент поступил на инвалидной коляске. В течение года он проходил комплексную реабилитацию в центре, и благодаря регулярным занятиям получилось восстановить речь, навыки ходьбы и работу опорно-двигательного аппарата. Сегодня он самостоятельно обслуживает себя в быту и приезжает заниматься за рулем.

"Когда началась СВО, мы поняли, что наш центр сможет помочь бойцам. И вот сейчас мы этим активно занимаемся", — рассказывает отец Сергий.

© Мадина Идрисова/ ТАСС

Сейчас центр ежемесячно посещают около 30 участников СВО. Министерство обороны направляет бойцов в профильные санатории и госпитали Кавминвод для реабилитации с использованием иппотерапии. Военные врачи приезжают с участниками СВО, наблюдают процесс и интересуются методикой.

"У первого бойца, пришедшего на иппотерапию, было тяжелое ранение, перелом позвоночника, страшные боли. У него совершенно не было сна. Он сказал мне о том, что просто мечтает поспать. Наш инструктор с ним позанималась, и он после занятий проспал 17 часов", — рассказал отец Сергий.

Также, уточняет отец Сергий, в центре нередки случаи, когда после занятий у бойцов восстанавливается сон и они даже отказываются от обезболивающих препаратов.

Вдохновляет динамика

За те полчаса, что мы беседовали в его кабинете, отец Сергий получил несколько десятков звонков и сообщений — чаще всего с просьбой записать на занятия. Ничто не осталось без ответа. Вообще, в центре знают историю каждого ребенка и взрослого пациента.

На вопрос "что вас вдохновляет" сотрудники все как один отвечают: "Динамика тех, с кем мы занимаемся".

Благодаря упражнениям у пациентов улучшается мышечный тонус, увеличивается эластичность мышц (это происходит за счет того, что у лошади температура тела на 1,5–2 градуса выше человеческой), начинает лучше циркулировать кровь, активизируются питание и работа внутренних органов за счет плавного движения всех групп мышц наездника.

Положительно воздействуют занятия и на опорно-двигательную систему: увеличивается гибкость позвоночника и суставов за счет естественного импульсного воздействия на все тело. Упражнения способствуют и концентрации внимания, восстановлению естественной биомеханики тела, выравниванию психоэмоционального состояния за счет зоотерапевтического воздействия на наездника.

Еще инструкторы с гордостью рассказывают, что совсем недавно провели первую всероссийскую спартакиаду в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) для детей с особенностями развития. Участники приехали из разных уголков страны. В центре решили проводить мероприятие ежегодно.

"Нас очень поддержал полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Именно благодаря Юрию Яковлевичу мы смогли запустить проект, а после и построить теплый манеж и конюшню. Также архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт постоянно оказывает помощь и поддержку", — подчеркивает отец Сергий.

"90% больных детей приводят матери-одиночки"

Центр иппотерапии полностью бесплатный. Его руководитель уверен, что это очень важно.

"90% больных детей приводят матери-одиночки. В среднем занятия в других подобных центрах стоят порядка 4 тыс. рублей. 10 занятий в месяц — это уже 40 тыс. Ну где матери-одиночке взять эти деньги?" — рассуждает отец Сергий.

По мере роста числа пациентов с финансовыми трудностями столкнулся и сам центр. Чтобы содержать животных и выплачивать зарплаты сотрудникам (сейчас их около 10 человек с зарплатой 30–40 тыс. рублей), необходимы государственная поддержка и стабильное финансирование.

© Мадина Идрисова/ ТАСС

"Министерство обороны обратилось с просьбой увеличить количество принимаемых участников СВО, но количество детей, которым необходима помощь, тоже постоянно растет. Поэтому увеличить объемы пока не удается", — говорит отец Сергий.

"Нам не хватает людей, ресурсов, поддержки. Мы понимаем, что необходима государственная программа для того, чтобы сферу поддерживать. Мы живем сейчас только благодаря тому, что есть добрые люди. Мы участвуем в грантовых конкурсах. Сегодня выиграли, завтра не выиграли. Сегодня нам средства дали, завтра не дали. А работа идет каждодневная, лошади питаются каждодневно", — делится отец Сергий.

Надеясь на стабильную поддержку, в центре разработали проект по расширению и развитию. Теплый манеж и конюшня, учебные классы, зона гидротерапии, кукольный театр, мастерские и гостевые домики. Специалисты уверены: реабилитация должна быть комплексной. Именно поэтому они говорят о необходимости разместить на территории, например, гончарную мастерскую для развития мелкой моторики.

По расчетам, на создание подобного кластера необходимо порядка 800 млн рублей.

Однако сейчас об этом говорить не приходится, сейчас главное — выжить, сохранив свой основной принцип: иппотерапия для тех, кто в ней нуждается, должна быть бесплатной.

Мадина Идрисова