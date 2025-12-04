Статья

Психиатрическая лечебница и штаб подразделений СС: о тайнах и реальности Алленберга

Самый недооцененный туристический объект региона, архитектурный шедевр или свалка истории — то, о чем хотелось бы забыть? Рассказываем о "мистической" биографии крупнейшей психиатрической лечебницы Восточной Пруссии, которая насчитывает почти два века: ее строительство закончилось в 1852 году

Редакция сайта ТАСС

© Александр Мелехов/ ТАСС

От Велау до Знаменска

Официальных экскурсий в Алленберг не было никогда, даже в спокойное советское время. Объект всю свою историю интересовал многих, но оставался закрытым.

Сейчас водить на территорию заброшенного "желтого дома" организованные группы туристов официально запрещено и элементарно опасно — велик риск провалиться в многочисленные колодцы или получить серьезные травмы в обветшалых от времени корпусах. Такие прецеденты случались.

Но "дикие" туристы, в основном блогеры и молодежь, недооценивают опасность и всеми правдами и неправдами проникают на территорию бывшей лечебницы. А посмотреть там есть на что.

© Александр Мелехов/ ТАСС

Итак, знакомьтесь, Provinzial Heil-und Pflegeanstalt Allenberg ("Провинциальная психиатрическая больница Алленберг" — нем.), расположена на территории современного поселка Знаменск Гвардейского городского округа Калининградской области. Во времена Восточной Пруссии населенный пункт, получивший в "соседство" психиатрическую лечебницу, носил немецкое название Велау.

Шедевр архитектуры

По данным экскурсовода и гида-переводчика, аккредитованной при правительстве Калининградской области, Татьяны Удовенко, безусловный интерес местных жителей и туристов Алленберг вызывает в основном благодаря своему уникальному масштабу и примененным архитектурным решениям.

"Это крупный комплекс зданий, построенных с большим размахом и с разным функционалом, который включает в себя не только, например, палаты для больных, но еще и хозблоки, административные здания. Тут есть даже кирха, так называемая домовая церковь, где проходили богослужения для душевнобольных. Раньше на башне кирхи были красивые часы. В этом смысле Алленберг, конечно, выделяется, для пространства бывшей Северо-Восточной Пруссии он уникален," — говорит экскурсовод.

© Александр Мелехов/ ТАСС

Первые здания в Велау были возведены в конце 40-х — начале 50-х годов XIX века. Тогда же из всей Восточной Пруссии привезли первых пациентов, около 60 человек. Со временем комплекс зданий в Алленберге расширился, и уже к рубежу XIX и XX веков здесь лечили несколько сотен людей, как бы сейчас сказали, с ментальными особенностями. А в целом Алленберг был рассчитан на 1,5 тыс. человек. На территории лечебницы были даже своя кузня и сельскохозяйственные угодья. Примечательно, что основные здания архитектурного комплекса выполнены в неороманском стиле, не вполне характерном для Восточной Пруссии того времени. Тогда в основном бытовал неоготический архитектурный стиль.

Мифы и легенды Алленберга

Именно архитектурой и богатой историей, а вовсе не мистическим шлейфом, который заброшенная психлечебница приобрела после закрытия, по-настощему ценен Алленберг, отмечает Татьяна Удовенко. Хотя трудно представить себе объект, настолько же предрасположенный к тому, чтобы обрасти зловещими мифами: полторы тысячи душевнобольных в одном месте — та среда, в которой могли бы происходить леденящие душу истории.

© Александр Мелехов/ ТАСС

По сей день в Калининградской области ходят легенды о бесчеловечных методах лечения, вплоть до вырывания зубов и использования электричества. Но Татьяна Удовенко уверена, что это преувеличение. Максимум, что использовали врачи, — это новомодные тогда смирительные рубашки, медикаментозное лечение и физический труд на свежем воздухе.

Это подтверждается и официальными источниками: Алленберг был прорывным и образцовым учреждением. В 1868 году в Велау приехал жить и работать немецкий психиатр, исследователь мозга с мировым именем Юлиус Вильгельм Генрих Йенсен — в его честь названа церебральная борозда теменных долей, которую он впервые описал в 1871 году. У Йенсена уже был опыт руководства психиатрическими заведениями, и, кроме того, у него были прогрессивные научные взгляды.

На сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научный центр психического здоровья" приводится цитата из книги русского и советского психиатра, психотерапевта и психоаналитика, доктора медицинских наук Юрия Каннабиха "История психиатрии", в которой автор утверждает, что благодаря Йенсену "описательная психиатрия в Германии сделала крупный шаг вперед".

"В эпоху крайнего злоупотребления лечением механотерапией психозов (применение смирительных рубашек, камзолов, сидений и стояний — прим. ТАСС) Йенсен отличался своею умеренностью. "Во Франции и Англии, — говорил он, — пользуются выжидательным методом, и это дает не худшие результаты, чем в Германии, где все время боятся, что лечат недостаточно активно. Сие "теоретическое" помешательство необходимо всеми средствами устранять, так как оно полно самых печальных последствий для душевнобольных". Этот замечательный человек еще в 1822 году проектировал нечто вроде сельскохозяйственных колоний", — пишет Каннабих. Став директором Алленберга в 1875 году, Йенсен стал применять свои научные взгляды на практике.

В 1939 году в клинику пришли нацисты и расквартировали в закрытой ими лечебнице подразделения СС, самые зловещие войска Третьего рейха. После Победы в Алленберге разместились советские части ПВО, которые находились здесь вплоть до 2013 года.

"Конечно, такой объект вызывает большой интерес. За последнее время появились самые разные виды туризма, которые добавились к классическим экскурсиям, — приключенческие истории, квесты, "бродилки", чего только нет. В последние годы активно развивается так называемый дарк-туризм, то есть "темный" туризм, как раз по местам таких загадочных историй, заброшенных объектов, где еще кому-то чудится голос прошлого", — заявляет Татьяна Удовенко.

За несколько лет, прошедших после официального вывода советских воинских частей, пустующие здания Алленберга облюбовали любители экзотики, желающие пощекотать себе нервы. Надписи на стенах корпусов и оставленные рукотворные артефакты прямо указывают на "стилистику" этих визитов. На поверку же выясняется, что леденящие кровь истории про призраков душевнобольных пациентов, как правило, распространяют знаменские мальчишки, которые за 100−200 рублей готовы провести вас на охраняемую территорию.

© Александр Мелехов/ ТАСС

"Призраки едят людей, убивают их, все это происходит в Алленберге", — тихим шепотом сообщил мне восьмилетний житель Знаменска по имени Игорь.

Местные взрослые, понятно, в мистику совсем не верят.

"Сколько в этих зданиях был, когда в советских войсках еще служил, ничего подобного не видел. Все это бред, плод воспаленного воображения", — опроверг мифы знаменский старожил Роман.

Алленберг сейчас. Вместо вывода

С июня 2025 года весь комплекс зданий бывшей лечебницы принадлежит Корпорации развития Калининградской области. Входы в корпуса замурованы, по периметру выставлена охрана, которая в меру сил гоняет любопытных блогеров и прочих незваных туристов.

© Александр Мелехов/ ТАСС

В корпорации активно ищут инвестора, который бы вложился в воссоздание уникального архитектурного и исторического комплекса, чтобы в Алленберг можно было водить организованные группы посетителей. Если властям это удастся, один из самых значимых объектов региона обретет новую жизнь.

Александр Батов