Статья

"Эту девочку мы искали 10 лет": мистические истории с сибирскими "призраками"

В Сибири живут суровые, почти безэмоциональные люди, которые не говорят попусту, не любят выдумки и тем более не доверяют духам и экстрасенсам. Однако именно в этих холодных краях появились одни из самых фантастических историй о призраках в России. Девочка-фантом и Черный альпинист из Красноярска, Голубая дама из Барнаула. Разбирались с экспертами, все ли эти истории — выдумка или какие-то имеют реальную основу

Редакция сайта ТАСС

© Красноярский краевой краеведческий музей

Беглый зэк или герой-альпинист

Легенду о Черном альпинисте в Красноярске знают многие. Как обычно бывает в таких случаях, историю ее происхождения приписывают десяткам авторов, да и сама она имеет два варианта трактовки. Общее у этих вариантов только место обитания Черного альпиниста — национальный парк "Столбы".

"Столбы" находятся в черте города и являются одним из любимых мест отдыха красноярцев и туристов. С этим местом связано общественное движение любителей скалолазания — столбизм, которому уже больше 150 лет.

"Когда я учился в школе, в советское время мы часто бегали на Столбы. Но никогда не оставались там с ночевкой, потому что знали историю о Черном альпинисте. Будто приходит он по ночам к туристам, которые остаются на ночлег, подходит к палаткам, может и в спальник заглянуть. Считалось, что много лет назад этот самый альпинист пришел с напарником покорять Перья (скала в нацпарке высотой 42 метра, одна из самых труднодоступных — прим. ТАСС), но сорвался и погиб. Страховки у него не было, в отличие от напарника. С тех пор он стал призраком, который всегда выходит к новичкам-столбистам. Так он проверяет их смелость", — рассказывает столбист Андрей Петровский.

Скала Перья в национальном парке "Столбы" © Александр Рюмин/ ТАСС

По словам пятикратного чемпиона СССР по альпинизму, президента Красноярской краевой федерации альпинизма Николая Захарова, согласно второй трактовке легенды, Черный альпинист был не просто скалолазом, а заключенным, сбежавшим из тюрьмы во время Гражданской войны.

"В то время Столбы считались очень удобным местом для того, чтобы спрятаться. Известно, что здесь скрывались местные, кому удавалось сбежать из тюрьмы в 1920-х годах. Конечно, многие из этих беглецов хорошо знали местность, взбирались на скалы. Вот один из них получил прозвище Черный альпинист. Действительно, по легенде, он выходил по ночам к тем, кто оставался с ночевкой в заповеднике", — делится Захаров.

До сих пор неясно, что в этой истории было правда, а что додумано людьми. Со времен освоения альпинистами этого места на Перьях погибли десятки человек, и во время Гражданской и Великой Отечественной войн тут прятались беглые преступники.

"Я на Столбах с детства и никогда не верил в историю про Черного альпиниста, пока однажды со мной не произошел интересный случай. Я лез на Первый столб. Делал это уже сотый раз, без страховки и был в себе уверен, но тут нога соскальзывает, за ней вторая, и я начинаю падать вниз — высота уже больше 30 метров. Вдруг из ниоткуда появляется рука, хватает меня и возвращает на скалу. Я успел обернуться. Вижу силуэт человека в черном. Получается, Черный альпинист меня спас, хотите — верьте, хотите — нет", — вспоминает Андрей Петровский.

А была ли девочка?

Еще одна удивительная история про призрака родом из Красноярска прогремела на весь мир. О ней писали ведущие российские и зарубежные СМИ, пытаясь разгадать загадку девочки-фантома с фотографий старого Красноярска.

В 2015 году при подготовке к печати календаря с видами старого Красноярска сотрудница типографии заметила, что на фото разных лет конца XIX — начала XX века присутствует одна и та же девочка. Она стоит на периферии кадра, в разной одежде. Неизменны лишь длинная коса и недовольное лицо.

"Эти фотографии были из нашего музея, у нас было много вопросов: кто автор снимков, что за девочка на них. После того как мы приняли решение обнародовать эту музейную загадку, стали искать дальше и обнаружили в своих фондах около 20 фотографий с одной и той же девочкой. Сопоставив годы постройки зданий на фото с ребенком, мы выяснили, что снимки сделаны в 1908–1909 годах. Единственной зацепкой стала подпись на некоторых снимках — "Ф. Е. А". Мы бросили клич в СМИ и соцсетях, может, кто узнает ребенка", — рассказывает замдиректора по экспозиционно-выставочной работе и маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея Илья Куклинский.

Ребенка на фото никто не узнал, зато сразу возникло много странных версий. Говорили о том, что это, действительно, призрак молодой дворянки, которая рано умерла. Писали, что появление девочки связано с Тунгусским метеоритом, который упал в тайге на севере Енисейской губернии как раз в этот период, и даже предполагали, что девочка-фантом — выдумка музейщиков.

Читайте также

"Оленей разорвало на куски, а небо озарилось красным": гипотезы о Тунгусском метеорите

В 2022 году сотрудники музея нашли в фондах альбом Красноярской городской управы с фотографиями Красноярска.

"На этих фотографиях снова появилась эта девочка, но тут уже разгадка стала близка — в альбоме был указан автор фотографий Е.Т. Архипов. <…> Также мы в одной из газет обнаружили заметку о том, что управа поручила своему сотруднику — делопроизводителю, увлекающемуся фотографией, сделать снимки Красноярска. В кадр же он помещал свою дочь Гали. Была раскрыта и тайна подписи "Ф. Е. А" — "Фотограф Евгений Архипов", — поясняет Куклинский, добавляя, что, скорее всего, фотографии были сделаны в один период.

© Красноярский краевой краеведческий музей

Казалось бы, тайна девочки-фантома раскрыта — никакой она не призрак, а вполне реальный человек — Гали Архипова. Но эта находка породила главный вопрос — какова судьба девочки.

"Ведь мы не нашли ни одной фотографии самого Евгения Архипова. Известно лишь, что он был ссыльный, приехал в Красноярск, скорее всего, из западной части Российской империи. Жена у него умерла. Он воспитывал дочь, также с ним жила его сестра. Девочка окончила в Красноярске епархиальное женское училище, уехала учиться на Высшие женские курсы в Киев. После Февральской революции 1917 года девочка приехала на каникулы в Красноярск и уже не смогла вернуться в Киев. В 1918 году она поступила на второй курс Сибирского Томского университета, и больше о ней мы ничего не знаем. Последняя информация об отце Гали датирована 1920 годом. Тогда в городе установилась советская власть, управа была расформирована, и Евгений Архипов работал служащим Красноярской городской жилищной комиссии Совнархоза", — поясняет Илья Куклинский.

Музейщики штудировали архивы, смотрели метрические записи, чтобы найти информацию о смерти сестры Архипова с редким именем Клеопатра. Женщине тогда, по подсчетам историков, было уже за 80. Однако ничего не было найдено. Не дал новой информации поиск среди красноярцев — снова никто не откликнулся.

"Мы рассуждали так: у Архипова была техника, чтобы снимать. Значит, он фотографировал свою семью для личных альбомов, и, возможно, эти фото до сих пор остались у кого-то из красноярцев в домашнем архиве. Была и другая версия, что семья могла эмигрировать, поэтому следов найти не можем. По большому счету мы ищем Гали уже больше 10 лет и не теряем надежды. Сейчас много оцифровывается документов нашего краевого, городского архива. В других регионах России архивы тоже оцифровываются", — заключает Куклинский.

Неравный брак или самоубийство: история Голубой дамы

© Антонина Каршина/ ТАСС

В 1870-х годах в Барнаул прибыл царский чиновник Александр Черкасов. Он остановился в доме начальника Алтайского округа Юрия Эйхвальда и стал свидетелем необычного события. В саду он услышал необыкновенной красоты музыку, и ему стало интересно, кто же ее играет.

С этим вопросом он отправился к хозяину, но оказалось, что в доме нет рояля. Черкасов же был уверен: игру на инструменте он слышал. Тогда прислуга рассказала ему, что, вероятно, ему довелось услышать Даму в голубом.

Так начинается знаменитая легенда про даму-призрака в голубом платье из старинного особняка в Барнауле.

"Дело в том, что в этом доме когда-то прислугой была некая девушка по имени Лариса, и она любила играть на рояле. Но по неизвестной причине она покончила с собой, ее тело закопали в саду под колодой. И прислуга-то сказала Черкасову, что Лариса хочет, чтобы ее все-таки похоронили по-христиански, отпели, то есть чтобы душа ее упокоилась", — рассказывает кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев.

© Антонина Каршина/ ТАСС

Шли годы. Барнаул менялся, обрастал фабричными корпусами, терял деревянные кварталы, пережил революцию и индустриализацию. Но история о девушке, чья музыка была слышна даже после смерти, не только сохранилась, но стала городской легендой. Ее рассказывали в семьях, пугали приезжих, передавали от поколения к поколению, обогащая новыми деталями.

"Почему-то стали связывать это даже не с Эйхвальдом, а с другими начальниками округа. Мол, у начальника округа была молодая и красивая жена, которая вышла за него замуж не по любви, а по принуждению", — добавляет Дегтярев.

Девушка любила совсем другого — молодого офицера. Втайне от мужа их роман продолжался.

"И вот однажды в здании был бал, и эта молодая женщина в голубом платье решила потанцевать со своим возлюбленным. Муж это увидел, ему это не понравилось, и он, соответственно, приказал жену отвести в подвал и замуровать ее в стену. Вот где-то на этом этапе появляется имя Юлинька", — рассказывает Дегтярев.

В 1980 году Барнаул отмечал свое 250-летие. К этому юбилею писатель Марк Юдалевич, учившийся когда-то в школе, расположенной напротив того самого загадочного дома, художественно переосмыслил легенду. Так появилась повесть "Голубая дама". Юдалевич придумал драматическую линию, добавил время, события, характеры. Он писал про ранимую женщину по имени Юлия, уставшую жить рядом с жестоким мужем, про ее отчаяние. В его версии мистическое объяснялось не проклятием или заговором, а человеческой болью.

По словам Данила Дегтярева, городские легенды рождаются там, где люди хотят что-то понять, что-то узнать о прошлом, но точной информации у них нет.

"Прошлое, оно ведь очень загадочное. <…> А поскольку правда о прошлом стремительно теряется, источников исторических мало, люди сами начинают придумывать, приукрашивать, привносить свои смыслы, свои представления о том, как могло быть и почему так", — добавил Дегтярев. С экспертом соглашается Илья Куклинский и добавляет, что часто даже в самых невероятных историях есть доля реальности.

Виктория Мельникова, Антонина Каршина