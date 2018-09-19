Уровень концентрации загрязняющих веществ в Армянске ниже фонового

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Уровень среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в крымском городе Армянске и селе Перекоп, по данным исследований за сутки, соответствует гигиеническому нормативу и ниже фонового, сообщается в среду на сайте правительства Крыма.

Отмечается, что пробы атмосферного воздуха были исследованы в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе на содержание загрязняющих веществ, таких как: аммиак, ангидрид сернистый (серы диоксид), водорода хлорид, кислота серная. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха и отбор проб для определения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ продолжается.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.