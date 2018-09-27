"Экспофорум" в Петербурге станет главной площадкой соревнований EuroSkills в 2022 году

БУДАПЕШТ, 27 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению чемпионата рабочих специальностей EuroSkills, который город примет в 2022 году. Основной площадкой мероприятий станет выставочный центр "Экспофорум", сообщила журналистам в четверг председатель регионального комитета по образованию Жанна Воробьева.

"Нам не надо создавать новые инфраструктурные объекты для проведения европейского чемпионата в Санкт-Петербурге. "Экспофорум", где ежегодно проводится [Санкт-Петербургский] международный экономический форум, будет главной и основной площадкой, которая имеет все возможности для того, чтобы удовлетворить все требования по организации и проведению чемпионата", - сказала Воробьева на брифинге в рамках чемпионата EuroSkills-2018, который проходит в Будапеште.

По ее словам, также уже решен вопрос с расселением участников и гостей чемпионата. Как отметил заместитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, "участников в Санкт-Петербурге будет не меньше, чем на чемпионате в Будапеште".

Европейское первенство по рабочим специальностям проходит с 26 по 28 сентября в Hungexpo в столице Венгрии. Всего в европейском чемпионате принимают участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России WorldSkills Russia представлена в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

EuroSkills - самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире насчитывается более 70 лет, однако устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года. Первые такие соревнования прошли в Роттердаме. Столицей EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг, тогда национальная сборная России заняла почетное первое место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм.

Кандидатуру Санкт-Петербурга для проведения EuroSkills в 2022 единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.