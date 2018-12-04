Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме после задержки рейсов из-за тумана

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Краснодарский аэропорт отправил последний задержанный накануне из-за плохой видимости рейс и возобновил работу в штатном режиме, сообщил ТАСС во вторник сотрудник справочной службы аэропорта.

"Последний из задержанных рейсов в Шереметьево (Москва) отправился из Краснодара в 12:50. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка также производится в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из-за плохой видимости, связанной с погодными условиями, 3 декабря семь авиакомпаний отменили вылеты из Краснодара, восемь самолетов были направлены на запасные аэродромы, в течение дня задерживались до 18 рейсов.