Картина Виталия Воловича продана на благотворительной "Екатерининской ассамблее" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Картина Виталия Воловича из серии "Женщины и монстры", созданная в 2015 году, и художественный альбом в двух томах проданы на ежегодном благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея" вечером в пятницу в Екатеринбурге.

Уральский график умер в Екатеринбурге 20 августа на 91-м году жизни. Мировую известность ему в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде".

"И картина, и два альбома проданы за 7 тыс. условных единиц (одна условная единица равна 75 рублям)", - объявил ведущий.

По словам организаторов, все вырученные на "Екатерининской ассамблее" средства будут направлены на проект "Русфонда", который помогает обеспечивать тяжело больных детей аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как пояснил ТАСС директор региональных проектов "Русфонда" Станислав Юшкин, в Свердловской области в аппаратах ИВЛ нуждаются 78 детей, которые не могут дышать самостоятельно и вынуждены годами находиться в больнице, а вместе с ним и его родители. "Программа фонда помогает забрать этих детей из больницы и позволяет им жить полноценной жизнью, поскольку в этих переносных аппаратах аккумуляторы работают более 10 часов", - отметил он.

Стоимость одного аппарата составляет от 700 тыс. до 2,5 млн рублей, добавил Юшкин. "Срок службы аппарата 15 лет, а в среднем он используется 4-6 лет. То есть эти аппараты смогут использоваться многократно. Условно говоря, если купим 20 аппаратов, то не значит, что помощь будет оказана 20 детям", - уточнил он.

Об "Екатерининской ассамблее"

"Екатерининская ассамблея", созданная в 2011 году, проходит в восьмой раз. Центральное событие ассамблеи - благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. В этом году часть лотов была впервые выставлены на интернет- аукционе. По данным организаторов, с его помощью было собрано более 320 тыс. рублей, еще 500 тыс. поступило на счет проекта просто в качестве пожертвований.

Собранные на "Екатерининской ассамблее" денежные средства в виде гранта идут на реализацию выбранного благотворительного проекта. В 2017 году благополучателем "Екатерининской ассамблеи" стал проект по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью "Мастерские безграничных возможностей", разработанный специалистами ассоциации "Особые люди". На его реализацию было собрано более 23 млн рублей.

Всего за время существования ассамблеи на благотворительные проекты было направлено более 50 млн рублей.