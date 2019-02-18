Замок Тапиау. Средневековые фрески, колония для заключенных и музей под открытым небом

В XIV веке здесь останавливался будущий король Англии Генрих IV Болингброк, а в XVI — жил Николай Коперник. Веймарская республика превратила замок Тапиау в тюрьму, а сейчас, возможно, он станет музеем

Замок Тапиау в городе Гвардейске Калининградской области, ранее носившем то же название, — старейший и единственный средневековый замок в области, где сохранились строения середины XIV века и фрески, которых уже не осталось нигде в Европе. Замок находится у слияния рек Преголя и Дейма — в месте, которое называли Тапиов — в переводе с прусского языка "теплое поле". До захвата рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году в этих местах стояла крепость Зугурби, которую основал прусский витинг (витинг — в переводе "вождь", "знатный воин" — прим. ТАСС) Запелле. Когда замок стал тюрьмой Строения замка, сохранившиеся до наших дней, возвели в 1351 году. Помимо основателя Ланкастерской династии Генриха IV и жившего здесь, по отдельным свидетельствам, в 1541 году Николая Коперника в 1568-м в замке провел свои последние дни первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбургский — это была его загородная резиденция.

Описание Все строения на территории замка Тапиау в той или иной мере исторические © Виталий Невар/ТАСС

Каменный Тапиау — это четыре флигеля со стенами в три метра шириной, с внутренним двором, форбуром — передовым укреплением замка, обнесенные рвом и земляным валом. Во времена Тевтонского ордена он был резиденцией управляющего округой, там жили сам управляющий и его прислуга, рассказывает краевед, научный сотрудник Центра военно-мемориальных исследований Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта Альберт Адылов. В наши дни остался один флигель, все остальное выстроено позже. Но зато этот единственный флигель — полностью сохранившееся с XIV века здание. Первый этаж замка предназначался для хозяйственных нужд, а на втором располагались жилые помещения. "В подвалах Тапиау действительно содержали заключенных еще при Тевтонском ордене, но это происходило эпизодически", — говорит Адылов. Одним из узников в 1474 году стал Дитрих фон Куба — епископ исторической области Восточной Пруссии Замланда. Его заточили в замок, так как он позволил себе покритиковать великого магистра Тевтонского ордена Генриха фон Рихтенберга. Куба в этом же году скончался. Но в настоящую тюрьму Тапиау превратился значительно позже. С 1457 до 1758 год в замке хранился архив Тевтонского ордена. В мае 1697 года в нем останавливалось Великое посольство Петра I. "Около 200 человек провели в замке одну ночь, но сам Петр I в этом замке не бывал", — уточняет собеседник. "Это были огромные помещения, отапливаемые каминами, и, как большинство замков в то время, не представляли ценности для современников, их разобрали, и в начале XIX века от каменного замка остался один флигель, который использовали под странноприимный — больницу-приют для нищих. В 70-е годы XIX века это место официально стало тюрьмой для мелких преступников. В 1945 году это назначение не изменилось, то есть примерно с середины XIX века это место постоянно являлось местом заключения", — добавляет Адылов.

Описание Настоящей тюрьмой замок стал в 70-е годы XIX века © Виталий Невар/ТАСС

Получается, что Тапиау более 700 лет, и около 600 из них здесь содержатся заключенные. Замок и сейчас — колония №7 регионального управления ФСИН РФ. Но в 2018 году появилась надежда, что замком XIV века смогут полюбоваться посетители и туристы — по данным Гарри Гольдмана, зампредседателя областного правительства, начаты переговоры о его передаче из ведения ФСИН в собственность региона. От деревянной крепости до каменного замка Первые упоминания о Тапиау как о крепости Тапиом относятся к 1258 году. Она располагалась в землях, захваченных в 1255 году рыцарями чешского короля Пржемысла II Отакара, основавшего замок Кенигсберг, вокруг которого позднее вырос город, ставший столицей Восточной Пруссии (ныне Калининград). Запелле отдал землю тевтонским рыцарям без боя и получил ее в управление вместе с крепостью. В 1275 году крепость Тапиом подверглась штурму войска Великого княжества Литовского, устояла, но была перенесена в другое место из-за неудачного положения. В 1280–1290 годах — это новая деревянная крепость на восточном берегу реки Деймы с названием Тапио, а затем Тапиов. В 1340–1351 годах под руководством маршала Тевтонского ордена Зигфрида фон Даненфельде в излучине реки Преголя был построен тот самый каменный замок. Он горел, разрушался и достраивался, но здания, соранившиеся до наших дней, привлекают ученых со всей Европы.

Описание Идея о превращении замка в туристический объект или музей высказывается уже давно © Виталий Невар/ТАСС

"Замок Тапиау имеет огромную историческую ценность. Полностью сооружение в камне было перестроено в 1351 году и является одним из самых древних и наиболее сохранившихся в Калининградской области. Замок включен в перечень культурного наследия федерального значения", — рассказывает Гарри Гольдман. Не все здания относятся к Средневековью, часть кирпичных построек на территории замка появилась позднее, в XVI веке была проведена его масштабная реконструкция, в начале XX века и позднее появились новые строения.

Описание Сохранившийся с XIV века западный флигель в замке Тапиау © МБУК "ЦБС им. А.Т. Твардовского"

"От комплекса сооружений замка 1351 года сохранились северо-западный флигель, с незначительными изменениями, и часть подвальных помещений восточного флигеля. На территории бывшего форбурга построены "здания специального назначения". Особую историческую ценность представляют сохранившиеся в исторических зданиях фрески. Таких не осталось нигде в Европе, и специалисты из всех европейских стран едут в этот замок, изучают их, делают слепки. В этом смысле Тапиау уникален, по меньшей мере в европейском масштабе", — подчеркивает собеседник. Серьезный прорыв Сейчас попасть в историческую часть замка могут только специалисты, ученые и историки. Остальная территория — это колония на 1264 заключенных, в которой содержатся 377 человек. "В колонии уже давно не бывало более 400 заключенных, — рассказывает Гольдман, добавляя, что идея превращения замка в туристический объект или музей высказывается уже давно, а осенью 2018 года по поручению президента РФ договорились о передаче замка областным властям.

Описание Замок Тапиау имеет огромную историческую ценность и включен в перечень культурного наследия федерального значения © Виталий Невар/ТАСС