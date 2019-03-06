Число волонтеров-медиков в России достигло 22 тыс. человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 22 тыс. человек стали участниками движения волонтеров-медиков в России, их число за 2018 год увеличилось вдвое. Об этом сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по развитию добровольчества.

"Волонтерство — это круто". Как и зачем Доброволец России — 2018 помогает людям

"22 тыс. волонтеров-медиков объединены в движение. Они работают более чем в 420 медицинских организациях, что почти в два раза больше, чем годом ранее", - сказал Салагай.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактику среди населения, пропагандируют здоровый образ жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.