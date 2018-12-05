"Волонтерство — это круто". Как и зачем Доброволец России — 2018 помогает людям

"У меня тряслись коленки", — говорит Антон Коротченко, вспоминая, как получил награду из рук президента России. Чуть больше двух лет назад он основал проект "Здоровое село". Тогда Доброволец России — 2018 не думал ни о каких званиях — просто хотелось помочь другим.

Антон родился в Брянске, а последние восемь лет живет в Смоленске. Он врач (сейчас заканчивает ординатуру) и координатор регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Два с лишним года назад он приехал к родственникам в деревню. "Жители жаловались, что нет хорошей медицинской помощи. И я решил, что мы можем хоть чуть-чуть помочь", — говорит он. Он вернулся в Смоленск, рассказал об этом сокурсникам, они поддержали идею. Врачи-преподаватели тоже подключились. И проект стал набирать обороты.

В выходные дни автобус с волонтерами-медиками выезжает в сельские населенные пункты. "Я сам провожу мастер-классы по первой помощи и читаю лекции о профилактике ВИЧ", — рассказывает Антон. Параллельно специалисты ведут прием (сам Антон — нейрохирург, так что он пациентов не принимает). Самые востребованные врачи — офтальмолог, невролог и кардиолог. Как объясняет Коротченко, иногда жителям села до ближайшего врача добираться слишком далеко, и не каждый человек (особенно больной или пожилой) может это сделать.

Волонтеры, естественно, работают бесплатно. Хотя жителей в этом приходится убеждать. "Спрашивают: "А сколько стоит?" Мы говорим: "Нисколько". Нам отвечают: "Не верим!" А мы: "Придите и проверьте!", — смеется Антон. — Доходило до смешного: мы брали бабушку за руку и приводили к кардиологу. А потом она рассказывала соседкам, что да, все действительно бесплатно". Коротченко не может рассказывать конкретных историй о диагнозах и лечении: медицинская тайна. Но пару раз осмотры волонтеров-медиков показывали, что пациенту нужна госпитализация. "Люди часто живут с проблемой, не зная о ней, — объясняет Антон. — А за здоровьем нужно следить. Мы находили проблему и отправляли человека в больницу".