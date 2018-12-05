Путин наградил Добровольца России - 2018. Им стал Антон Коротченко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду наградил Антона Коротченко из Смоленской области, который получил звание Добровольца России - 2018. Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец России - 2018" в Ледовом Дворце в Парке Легенд.

"Этой статуэтки [победителя конкурса] достоин каждый из вас: и те, кто находится в зале, и те, кого нет в зале", - сказал Путин, обращаясь к собравшимся.

Коротченко является автором проекта "Здоровое село". В рамках этого проекта волонтеры, сотрудники клинических кафедр и ординаторы Смоленского государственного медицинского университета выезжают в села и оказывают медпомощь, читают лекции о здоровом образе жизни местным жителям, уточнили в оргкомитете Года добровольца.

В пресс-службе уточнили, что за 1,5 года волонтеры проекта совершили 30 выездов в малые города и села Смоленской, Брянской и Калужской областей. Медики проконсультировали более 6,5 тыс. человек, почти 3 тыс. жителей прошли осмотры у профильных специалистов.

"Это победа не только моя - это победа большой команды, благодаря которой я стою на этой сцене", - сказал Коротченко, принимая приз.

Президент заявил, что волонтеры помогают сделать общество более устойчивым к внутренним и внешним шокам.

По словам главы государства, в волонтерском движении больше, чем где бы то ни было, сконцентрированы такие качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. "Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, нашей природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира на крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, вы это делаете для всего общества, - подчеркнул он. - Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества". "Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже", - сказал президент.

Путин обратился к волонтерам, назвав их дорогими друзьями, "потому что очень многие хотели бы иметь в своем кругу таких друзей, как вы". Он поздравил с Днем волонтера присутствующих в зале добровольцев из России и 120 стран мира.

Господдержка волонтеров

Президент добавил, что государственная поддержка волонтерского движения будет продолжена.

"Разумеется, волонтерское движение будет продолжаться и, разумеется, будет продолжаться и государственная поддержка волонтеров", - сказал он. Путин добавил, что в скором времени эта тема будет обсуждаться на заседании Государственного совета.

Президент пожелал добровольцам личного счастья и удачи в их начинаниях. "Большое вам за все спасибо", - сказал президент.

Наградив Антона Коротченко из Смоленска, Путин согласился с его словами о том, что такой награды достоин каждый волонтер. "Все волонтерское движение невозможно поместить сюда - в одно, даже крупное помещение", - подчеркнул глава государства.

Победители в других номинациях

Конкурс проходил в течение года по 12 номинациям в трех возрастных категориях: 8-14 лет, 14-18 лет и старше 18 лет. Авторы лучших проектов в сфере добровольчества получили от 100 тыс. до 1 млн рублей для развития своих инициатив. Число заявок выросло в десять раз по сравнению с прошлым годом и превысило 15 тыс.