Спикер Госсовета Крыма: выход полуострова из состава Украины не противоречил конституции

15 марта в Крыму начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Ранее в Симферополь прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в празднованиях. Возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Действовавшая на момент Крымской весны конституция предполагала возможность отделения Крыма от Украины, так как появилась реальная угроза для жителей полуострова и региона в целом, заявил в пятницу председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов на заседании с участием депутатов Госдумы.

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"Рушились институты власти, обрушивалось все то, что люди в своем сознании воспринимали как страну. Мы понимали, к чему дело идет. Созрела идея рассмотреть возможность альтернативы, если страна, в которую входил Крым на условиях тяжелейшего компромисса, перестанет существовать. [Встал вопрос] имеем ли мы право на действия? Мы нашли в своей конституции, что она давала нам право на проведение референдума - в случае угрозы насильственного свержения, ликвидации республики, угрозы жителям такое право предоставляется", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что осознание этого стало "главным опорным моментом в последующих действиях". При этом, отметил спикер Госсовета, референдум стал крайней мерой - за несколько месяцев до этого крымские власти обращались к руководству Украины и пытались убедить их не обострять ситуацию до предела. "Когда западные политики говорят, что [начало Крымской весны] было неожиданно, если бы они тогда смотрели, что происходит, может быть, это бы их и охладило", - предположил политик.

Константинов назвал события 2014 года в Крыму феноменом. "Мы все зрелые политики и прекрасно понимаем, что такое политика в современном мире. Но это был феномен, когда люди объединились, отбросив противоречия, меркантильные интересы, ссоры, и все как один встали на защиту республики. Очень часто мне задавали вопрос, откуда такая решимость. Очень многое для этого сделала Украина за 25 лет путем унижения и ликвидации всех прав республики", - подчеркнул он.

Спикер Госсовета добавил, что большим достижением стало мирное разрешение ситуации: удалось сохранить предприятия, рабочие места, рынки сбыта, экономику региона. Благодаря совместной работе с федеральными властями пять лет в составе РФ стали для Крыма периодом "больших перемен без больших потрясений", отметил Константинов.

О Крымской весне

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.