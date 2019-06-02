Жара на "трактор-ралли". В Ростовской области прошли единственные в России гонки тракторов

ЧАЛТЫРЬ /Ростовская область/, 2 июня. /Корр. ТАСС Марина Шеина, Георгий Поветкин/. Единственные в России гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" состоялись под Ростовом-на-Дону в 17-й раз. Одно из самых зрелищных и массовых мероприятий Ростовской области, во время которого трактористы преодолевают трамплины, крутые повороты, грязевые и водные препятствия на большой скорости, в воскресенье, несмотря на 30-градусную жару, посетили около 40 тыс. человек и посмотрели онлайн около 100 тыс. зрителей.

"Сегодня один из немногих праздников, когда мы отдаем дань тем, кто нас кормит. Участники соревнований еще вчера сеяли кукурузу, занимались культивацией. И мы все понимаем, что наша продовольственная безопасность - это люди, которые здесь стоят", - сказал перед открытием гонки Сергей Суховенко, гендиректор компании "Бизон", автор идеи тракторных соревнований, автогонщик и призер кубка мира по ралли-рейдам.

Он отметил, что главная цель "тракторной формулы" - популяризировать профессию механизатора, вернуть уважение к сельскому труду и привлечь молодежь в АПК. Гонки проходят с 2002 года, за это время в них приняли участие около 300 трактористов, подарено почти 40 тракторов.

Пекло и пульс 160 ударов в минуту

За несколько часов до старта на подъезде к месту проведения соревнований уже образовалась пробка из автомобилей. На склонах, прилегающих к трассе, шоу ожидали десятки тысяч зрителей. Причем в воскресенье днем под Ростовом установилась 34-градусная жара.

В этот раз на соревнования приехали 33 сельских механизатора из Ростовской области, Ставропольского края и Крыма. Шестеро гонщиков приняли участие в шоу впервые. На трассу после длительного перерыва вернулся самый титулованный тракторист Анатолий Бобровский (четырежды чемпион), который за девять лет участия в "Бизон-Трек-Шоу" завоевал пять тракторов, а также Али Ахметов (дважды чемпион), за 12 лет участия в шоу в его копилке оказались уже шесть призовых тракторов. На старт вышли семейные династии гонщиков - отец и сын Саньковы (оба Николаи), Анатолий Ставицкий и его сын Николай.

Второй раз в истории "трактор-ралли" в них участвует женщина - Ольга Подхватилина, которая увлекается мотогонками. "Настроение перед стартом у меня боевое! Я нацелена исключительно на победу и поставила перед собой задачу попасть сегодня в призеры. Думаю, что все шансы, несмотря на исключительно мужскую компанию, у меня для этого есть, потому что я начала подготовку к шоу примерно за год", - рассказала она ТАСС.

Победитель "Бизон-Трек-Шоу" прошлого года Александр Гречкин перед началом состязаний немногословен. Он намерен защитить свой титул, несмотря на возвращение в гонки многократного триумфатора Анатолия Бобровского. "В этом году я, конечно, намерен защитить чемпионский титул, но секрет своей подготовки рассказывать не буду. А что касается соперников, они все сильные", - отметил он.

По данным организаторов, средний пульс гонщика на старте - 160 ударов в минуту. Температура воздуха в кабине трактора - плюс 50 градусов. Каждый тракторист застрахован на 1 млн рублей, накануне технику проверила инспекция Гостехнадзора.

Грязевые ванны и силосные ямы

Готовность к состязаниям организаторы обозначили громким залпом из гаубицы, а пилоты появились перед болельщиками в сопровождении оркестра. На "Бизон-Трек-Шоу" трактористам-экстремалам необходимо было преодолеть несколько этапов, среди них - "Классика", "Силосная яма" и "Пять по пять". На трассе одновременно соревновались по два, три и даже пять тракторов.

Общая дистанция гоночной трассы - 10 км, угол опасных повторов - менее 90 градусов. Глубина водного препятствия уменьшена в этом году до 1 м, чтобы избежать опасности в случае, если трактор перевернется. Уже в самом начале состязаний Александр Лаптев из Ростовской области после преодоления грязевого брода вылетел с трассы в сторону операторов и фотографов, никто не пострадал. Гонку пришлось ненадолго остановить, но через несколько минут заезды возобновились.

Еще один вылет произошел, когда в упорной борьбе Николай Саньков - один из самых опытных гонщиков - не справился с управлением и съехал за пределы гоночного полотна. Несколько раз на трассе тракторы переворачивались, застревали в грязевых ямах, попадали в аварии, после чего организаторам приходилось задействовать вспомогательную технику, а участникам - на ходу ремонтировать тракторы.

Прыгая с трамплина, тракторы поднимались в высоту до 1,2 м. Особые эмоции у зрителей вызывали рискованные обгоны пилотов и появление на трассе Ольги Подхватилиной, которая каждый свой заезд завершала под овации зрителей.

В перерыве посетителей развлекли выступлением артиста, переодетого в южнокорейского исполнителя PSY, который прибыл на вертолете в окружении автоматчиков и охраны и исполнил композицию Gangnam Style. Показательный заезд гоночного грузовика команды "КамАЗ"-мастер" продемонстрировал специальный гость, участник ралли "Дакар" пилот Андрей Каргинов.

"Я впервые здесь на этом мероприятии, впечатляют размеры происходящего, количество зрителей, участников. Мы со своей стороны постарались на небольшом отрезке трассы показать, на что способен "КамАЗ", здесь есть два трамплина, где можно было выпрыгнуть, показать, как работает подвеска автомобиля, в заносе, в дрифте, проехать красиво на повороте", - поделился он с корреспондентом ТАСС.

"Донское сафари" и тракторные трансферы

Как рассказал ТАСС Сергей Суховенко, изначально шоу было задумано как "нетрадиционная форма рекламы" для его бизнеса. В начале 2000-х годов трактористов для участия в гонках приходилось заманивать бесплатными запчастями для техники, оплатой переезда, командировок и дизтоплива. Сейчас "трактор-ралли" включены журналом "Вокруг света" в список чудес, которые нужно увидеть своими глазами, "Бизон-Трек-Шоу" сравнивают с гонками на паровозах в Пенсильвании. Покупкой франшизы на проведение мероприятия интересовались в Татарстане.

"В последнее время пошла тенденция, когда богатые хозяйства перекупают сильных пилотов, как трансферы в футболе. Участвовать в наших соревнованиях экономически выгодно, у нас есть трактористы и хозяйства, где есть пять-шесть выигранных тракторов. Они на один трактор [для гонки] потратились, а он им пять-шесть [тракторов] выиграл", - отмечает Суховенко.

По его словам, в Ростов-на-Дону только ради "донского сафари" приезжают туристы из Германии, Бразилии, Италии, Франции. "Мы однажды выходили на Ассоциацию немецких фермеров, они сказали, что приедут [участвовать в гонках], потом посмотрели в интернете видеосюжеты про "Бизон-Трек-Шоу" и сказали: "Русские, вы - crazy (сумасшедшие), мы не поедем к вам". Они там бьются, наши механизаторы, а в Германии немец себе этого позволить не может, чтобы трактор перевернулся", - улыбается Суховенко.

Ставки и нервы

Владимир Митько из Чалтыря не пропустил ни одну из 17 гонок, уже подумывает организовать ставки среди постоянных зрителей. "Я постоянный клиент здесь, потому что это шокирующее шоу, захватывающее. Я уже сейчас знаю, кто будет призером, - Ахметов, Рязанцев и Бобровский. Вот этот брод, кстати, называется "брод Бобровского", потому что он тут перевернулся в свое время. И вот сейчас он вернулся на соревнования после перерыва, у него очень хорошие шансы", - показывает Митько.

Владимир Николаевич из Новошахтинска на первых соревнованиях в 2002 году был водителем тягача, который привез тракторы участников, и с тех пор втянулся. "Сейчас я уже не работаю в том хозяйстве, а сюда приезжаю постоянно. Жарко очень, но интересно, это же праздник", - отмечает он.

Интерес местных мужчин к гонкам легко объяснить, многие из них сами работают или работали на тракторах в поле, но не менее активно болеют за участников девушки, многие пришли с маленькими детьми. "Тут такой азарт, за трактор сами не хотим, мы только посмотреть. Зато мы оцениваем по другим критериям, не менее важным - победитель должен быть красивым, как и его трактор", - улыбается Ирина Шевченко из Батайска.

В итоге прогнозы опытных зрителей не оправдались, по результатам заездов самые титулованные и опытные гонщики остались вне пьедестала почета. Победу в "Бизон-Трек-Шоу - 2019" одержал участник из Московской области Вячеслав Миронов, который в прошлом году был вторым, "серебро" досталось Эдильбию Караянову из Ростовской области, обладателем "бронзы" стал Юрий Архипцев из Ставропольского края.

Победителю соревнований впервые вручили ключи от нового российско-чешского трактора производства Ковровского электромеханического завода. Ценными подарками отметили и финалистов соревнований, за второе и третье место традиционно подарили тракторы семейства "Беларус".