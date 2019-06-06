Песни, демоны, олонхо. Особенности якутского театра

В исполнении местного национального эпоса важно вхождение в состояние турук — транс. Не обязательно повторять текст по книге слово в слово: здесь приветствуется импровизация, мастерство сказителя

Чуть больше десяти лет в столице республики работает необычный Театр Олонхо. Труппа ставит спектакли на основе древнейшего эпоса якутов, который объявлен ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Артисты соединяют этнический фольклор, танцы и песнопения. Благодаря сцене культура предков получает новое дыхание и передается юному поколению. О том, как национальный театр возрождает народные традиции, выбирает артистов и завоевывает популярность за пределами страны, — в материале ТАСС. Древность и спецэффекты Олонхо повествует о борьбе ботуров из Срединного мира с демонами абаасы, обитающими в Нижнем мире. Среди героев якутского сказания — пантеон божеств (айыы), которые живут в Верхнем мире. В отсутствие письменности у якутов эпос передавался из поколения в поколение в устной форме при помощи сказителей — олонхосутов. С появлением якутского письма в начале XX века отдельные тексты были изданы в виде печатных изданий и аудиозаписей.

По данным исследователей, самые крупные олонхо пелись в течение семи суток (дней и ночей). "Нюргун Боотур Стремительный", наиболее известный из якутских эпосов, к примеру, состоит из 36 тыс. стихотворных строк.

Театр помогает сохранять древнюю эпическую традицию, передавая ее в новой форме. "Когда олонхо обретает форму спектакля, то приобретает другое значение. Появляется ощущение другого, более крупного явления. Все, кто хоть раз посмотрел наши постановки, уходят довольные", — считает основатель и художественный руководитель театра, государственный советник республики Андрей Борисов. Зритель получает полноценную театрализованную постановку с понятным слуху языком и техническими эффектами. В составе театра работают не только актеры, но и десять исполнителей олонхо, которые живут в разных районах республики. "Алгысчиты, мастера по исполнению якутского кругового танца — осуохай. Олонхосутам и исполнителям олонхо от 35 до 85 лет. Они обучают других актеров эпическому искусству", — отмечает заместитель директора театра Мария Турантаева. Театр сохраняет связь с населением, школами и молодежными центрами. "В последние годы во многих улусах открываются школы олонхо, в которых искусству исполнения древнего эпоса обучаются дети. Чаще всего это центры при сельских школах. Мы, в свою очередь, помогаем этим центрам ставить спектакли", — отмечает Турантаева. Как стать сказителем Быть рассказчиком сложно. Помимо актерского и певческого мастерства он обязан обладать даром импровизации и ораторским искусством.

Исполнение — это, по сути, монолог, чередующийся с пением тойука — протяжной песни. Здесь многое зависит от сказителя, его тона, интонации, настроения, манеры. Главное для актера Театра Олонхо — голосовые данные для пения тойука. Голос должен обладать особой окраской — кылысах, применяемой как специфическое украшение тойука и пения. "Наш театр — поющий. Тойук — главное выразительное средство, код якутской культуры. Он присутствует даже в детских спектаклях", — добавляет Борисов. В олонхо важна импровизация и вхождение в состояние турук — транс. "Не обязательно исполнять олонхо по книге, слово в слово, здесь приветствуется импровизация, мастерство. В последнее время почти все спектакли сопровождаются живой музыкой. Национальные инструменты очень хорошо дополняют тойук. Речи персонажей поются для каждого в особой тональности, остальной текст сказывается говорком", — отмечает замдиректора театра.

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Расширяя границы Театр, созданный в 2008 году, пока не имеет своего собственного здания. Власти обещают построить культурный центр, в котором он разместится, к 2022 году. Пока же творческий коллектив имеет свой небольшой зал в Саха академическом драматическом театре. Однако, по словам Борисова, творческая группа осваивает другие форматы работы с аудиторией. "Мы давно освоили площадной жанр. Несколько спектаклей показали на площади Ойунского в Якутске", — рассказывает он. В этом году в Намском районе Якутии состоится Ысыах (праздник встречи лета), посвященный олонхо. Артисты театра выступят со спектаклем на его открытии. "Театр не маленький. По всем своим параметрам — большой. И по количеству актеров, и по масштабам", — говорит Борисов. Труппа гастролирует со спектаклями по улусам республики. "Наш театр уже не ищет своего зрителя. Куда бы ни приехали — всегда полные залы", — продолжает режиссер. Кроме этого, новое якутское искусство знают и за пределами республики и страны, в Греции, Франции, Японии, Китае и Киргизии.