"Умный пластик". Как студент из Сибири научил ценник "общаться" с покупателем

Георгий Зорин, студент Новосибирского государственного технического университета, создал ценники, которые умеют не только самостоятельно менять цену товара, но и наблюдать за поведением покупателя

Чтобы установить оптимальную цену товара, надо учесть массу факторов: спрос, остатки на складе, срок годности и много чего еще. Ради этого в компаниях трудятся целые отделы. А тут один маленький кусочек пластика. Рассказываем, как студент НГТУ создал ценники, способные проводить глубинную аналитику и делать покупателю персональное ценовое предложение. Помог баскетбол Ценник в магазине — теперь это не только бумажный прямоугольник с обозначением стоимости товара и другими его данными. Теперь ценник — современный гаджет, который не хуже опытного маркетолога способен определять настроение потребителей. Георгий Зорин заканчивает только четвертый курс факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ, однако он уже генеральный директор и опытный предприниматель: Зорин создал и возглавил компанию Vectortec. Фирму создали для того, чтобы было проще взаимодействовать с инвесторами и потенциальными клиентами. Сейчас в штате компании семь молодых инженеров. Кроме того, периодически специалистов привлекают на аутсорсинг.

Зорин говорит, что ценники — далеко не первая его разработка, однако именно ее он считает самой перспективной. "Почему электронные ценники? Я играю в баскетбол и в команде познакомился с моим нынешним партнером Романом, — рассказывает Зорин. Роман тогда был директором по закупкам в одной из ретейлерских продуктовых сетей. Постепенно идея, которую несколько раз обсуждали в дружеской компании, превратилась в стартап. Деньги на развитие привлекли свои собственные. И дело пошло. Изначально разработчики планировали внедрить "умные" ценники в магазинах той сети, где работал Роман, однако в итоге пришлось искать другого потенциального заказчика. И психолог, и маркетолог Зорин объясняет, что преимущество "умных" ценников — в их способности обрабатывать большой массив данных. "Почти в каждом магазине есть данные продаж за предыдущий год. Эта информация имеет периодичность, кроме того, можно выделить, сколько купили товаров в каждой категории, отследить спрос в зависимости от времени суток, дня недели, праздников. Если такой информации нет, то эта статистика формируется", — объясняет Зорин. Разработанная Зориным система хранит информацию о продажах, учитывает сроки поставок, следит за сроками годности продукции и способна учитывать "психологические цены". После обработки большого массива данных выдается цена с наилучшим показателем прибыли для магазина.

Одна из других важных функций "умных" ценников, которая пока находится в разработке, — определение трафика посетителей с учетом их возраста и пола. Система считает расстояние до Wi-Fi-модуля смартфона покупателя, после чего данные обрабатываются и передаются в программу аналитики. Для возможности идентификации устройства и определения его местоположения достаточно включить систему в программу лояльности. Выжать максимум из остатков Сегодня, говорит Зорин, команда разработчиков уделяет особое внимание ценообразованию товаров с истекающим сроком годности.

"Допустим, есть молоко, у которого через три дня заканчивается срок годности. Чтобы его продать, в магазине наобум ставят какую-то скидку. Если это мелкий магазин, то руководствуются принципом "лишь бы продать". Соответственно, не получается высокого КПД — хорошей прибыли от реализации. Мы предлагаем постепенно снижать цену: — на 10, 15, 20 процентов", — комментирует собеседник. Еще одним наглядным примером, по словам разработчика, хорошо изучившего рынок продуктов питания, могут быть конфеты. "На Новый год закупают большие партии и не успевают их реализовать даже к лету. И начинается целая феерия — как бы сбыть этот товар. Поэтому нередко 10 марта мы видим скидки 50% на популярные конфеты в красивых коробках", — поясняет он. Георгий считает, что лучший способ предугадать покупательский спрос и поведение покупателя — сделать прогноз продаж на основе математических алгоритмов. Диагональ имеет значение Сам ценник внешне очень напоминает бумагу. "Зачем вы поместили бумагу в корпус — такой вопрос нам задавали знакомые", — комментирует Зорин. На самом деле ценник — не из бумаги, а из пластика с использованием электронных чернил. "Она точно такая же матовая, и угол обзора у нее 180 градусов, то есть практически не отличается от бумаги", — рассказывает Зорин. "Сейчас мы готовим ценники с большей диагональю, поскольку получили обратную связь о том, что этого хотят посетители супермаркета. С увеличением дисплея немного изменится и дизайн. Обновленную версию представим через две недели", — говорит Зорин. Пилот в супермаркете Пока "умные" ценники функционируют только в одном новосибирском сетевом магазине и только на нескольких полках со средствами гигиены. Но в планах Зорина — разместить их и на других прилавках.

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"Устройство мы располагаем на всю длину полки. У нас есть управляющий модуль — аккумуляторы и плата с электроникой, компонентами, беспроводным модулем, — рассказывает Георгий, — У ценников нет собственных источников питания, как нет и собственной беспроводной связи, они только принимают закодированную информацию и преобразуют ее в изображение. Таких "умных" ценников мы можем разместить на средней по длине полке до 20 штук", — заключает собеседник. Он добавляет, что система, разработанная в Новосибирске, значительно проще, чем у конкурентов, поскольку все, что необходимо для ее установки, делает персонал торговой точки самостоятельно. К тому же она на 30% дешевле других подобных разработок. "У конкурентов все ценники независимые, по сути, это отдельные устройства. В потолок магазина ставится точка доступа, которая покрывает определенный радиус. В зависимости от площади магазина таких точек нужно до двух десятков. Требуется дополнительная инфраструктура, этим занимаются компании-интеграторы, у нас же все делает сам персонал", — замечает Зорин. Практическая работа Дмитрий Акопов, директор магазина, где тестируется разработка, уже работал с электронными ценниками — только французскими. В первую очередь Акопову нравится то, что система новосибирских инженеров — блочная, и за счет этого будет "скорее всего дешевле" зарубежных аналогов. "При большом хорошем производстве они должны дать экономию до 50%, и тогда начнется уже что-то интересное. Пока же мы отрабатываем не выгоду, а возможности этого модуля, смотрим, как он крепится, как эксплуатируется в магазине", — говорит собеседник. По оценкам Акопова, установка зарубежных "умных" ценников в одном магазине в среднем обойдется в 3−4 млн рублей, а такая сумма для небольших супермаркетов является "неподъемной".

"По сути, это стоимость самого магазина. А если ценники стоят около 1 млн рублей, то над их установкой уже можно подумать. Тогда вступает в силу маркетинговая составляющая этих ценников — главное, чем они удобны. Мы можем менять цены не один раз в день или в неделю, а изменять стоимость товара, возможно, по часам. Например, объявить "счастливый час" с 17.00 до 18.00. И в этот момент понизить цену во всем магазине", — делится Дмитрий. В перспективе систему можно совместить с системой идентификации человека. Тогда будет возможно делать индивидуальные ценовые предложения и этим тоже привлекать людей.

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