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Севший на мель теплоход в Ярославской области прибыл в Рыбинск

В единой дежурной диспетчерской службе города уточнили, что у судна отказала электроника

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Теплоход, ранее в понедельник севший на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области, уже прибыл в Рыбинск. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Рыбинска.

"Причина - отказ рулевого управления, отказ электроники. Но там все уже благополучно разрешилось - они сейчас стоят у причала в городе Рыбинске. Не надо ничего ремонтировать - электроника отказала, их с мели сняли - они перешли на ручное управление и своим ходом пришли в Рыбинск", - сказал собеседник агентства.

По данным ЕДДС, теплоход сел на мель в акватории Рыбинского муниципального района. На его борту находились 192 пассажира и 100 членов экипажа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, команде судна было дано указание зайти в Рыбинск, водолазы должны осмотреть днище.

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